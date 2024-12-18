20 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة.. وتكثيف جهود الوساطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
غزة - الوكالات: قال مسعفون أمس إن غارات إسرائيلية على قطاع غزة قتلت 20 فلسطينيا على الأقل خلال الليل.
وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت عشرة على الأقل في منزل في بيت لاهيا بشمال القطاع، كما استشهد ستة في غارات جوية منفصلة على مدينة غزة ومخيم النصيرات في وسط القطاع ورفح في الجنوب بالقرب من الحدود مع مصر.
وفي بيت حانون في شمال القطاع، أفاد مسعفون باستشهاد أربعة في غارة جوية على أحد المنازل.
وتنفذ القوات الإسرائيلية عدوانا غاشما على بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا وفي مخيم جباليا القريب منذ أكتوبر.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بارتكاب أعمال «تطهير عرقي» لإخلاء الطرف الشمالي من القطاع من السكان لإنشاء منطقة عازلة. وتنفي إسرائيل ذلك.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس إنه هاجم عددا من مسلحي حماس كانوا يعتزمون شن هجوم وشيك على قوات إسرائيلية في جباليا.
وفي وقت لاحق من أمس قال محمد صالح مدير مستشفى العودة في جباليا إن قصفا إسرائيليا في المنطقة المجاورة ألحق أضرارا بالمستشفى، ما أدى إلى إصابة سبعة مسعفين ومريض واحد داخل المستشفى.
وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة بدأت عائلات فلسطينية في مغادرة بعض المناطق بعد أن نشر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة عبر منصة إكس وبعث برسائل مكتوبة وصوتية إلى الهواتف المحمولة لبعض السكان معللا ذلك بإطلاق صواريخ جديدة من مسلحين فلسطينيين من المنطقة.
في غضون ذلك تكثفت المساعي والجهود الدبلوماسية لقطر ومصر وامريكا أمس للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة لوقف العدوان المستمر منذ 14 شهرا.
وقال مسؤول فلسطيني مقرب من المفاوضات أمس إن الوسطاء نجحوا في تضييق الفجوات في وجهات النظر بشأن أغلب بنود الاتفاق، لكنه أضاف أن إسرائيل طرحت شروطا رفضتها حماس دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وذكرت مصادر قريبة من المحادثات في العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء أن الأيام المقبلة قد تشهد توقيع اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.
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