20 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة.. وتكثيف جهود الوساطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قتلت‭ ‬20‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قتلت‭ ‬عشرة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع،‭ ‬كما‭ ‬استشهد‭ ‬ستة‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬منفصلة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬ومخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬ورفح‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭. ‬

وفي‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬أفاد‭ ‬مسعفون‭ ‬باستشهاد‭ ‬أربعة‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬المنازل‭. ‬

وتنفذ‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عدوانا‭ ‬غاشما‭ ‬على‭ ‬بلدتي‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬وفي‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬القريب‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭.‬

ويتهم‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬إسرائيل‭ ‬بارتكاب‭ ‬أعمال‭ ‬‮«‬تطهير‭ ‬عرقي‮»‬‭ ‬لإخلاء‭ ‬الطرف‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬لإنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭. ‬وتنفي‭ ‬إسرائيل‭ ‬ذلك‭. ‬

وقال‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬هاجم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬مسلحي‭ ‬حماس‭ ‬كانوا‭ ‬يعتزمون‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬وشيك‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬جباليا‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬إن‭ ‬قصفا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المجاورة‭ ‬ألحق‭ ‬أضرارا‭ ‬بالمستشفى،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬سبعة‭ ‬مسعفين‭ ‬ومريض‭ ‬واحد‭ ‬داخل‭ ‬المستشفى‭. ‬

وفي‭ ‬مخيم‭ ‬البريج‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بدأت‭ ‬عائلات‭ ‬فلسطينية‭ ‬في‭ ‬مغادرة‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نشر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬جديدة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬وبعث‭ ‬برسائل‭ ‬مكتوبة‭ ‬وصوتية‭ ‬إلى‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬لبعض‭ ‬السكان‭ ‬معللا‭ ‬ذلك‭ ‬بإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬مسلحين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭. ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬تكثفت‭ ‬المساعي‭ ‬والجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لقطر‭ ‬ومصر‭ ‬وامريكا‭ ‬أمس‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬14‭ ‬شهرا‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬فلسطيني‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الوسطاء‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬تضييق‭ ‬الفجوات‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بشأن‭ ‬أغلب‭ ‬بنود‭ ‬الاتفاق،‭ ‬لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬طرحت‭ ‬شروطا‭ ‬رفضتها‭ ‬حماس‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يدلي‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬

وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬قد‭ ‬تشهد‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أسرى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬من‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭. ‬