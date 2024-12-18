انطلاق بطولة العيد الوطني لجمال الخيل العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
انطلقت منافسات بطولة العيد الوطني لجمال الخيل العربية، والتي ينظمها الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة بميدان الاتحاد الرياضي العسكري بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بالرفة، والتي تأتي تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بالأعياد الوطنية والذكرى 25 لتولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد.
وشهدت منافسات اليوم الأول منافسة كبيرة بين الملاك والمرابط والذي شاركوا بالمهرات والأفراس، التي تنبأ بقوة المنافسة في مسابقات جمال الخيل العربية بالموسم الجديد.
نتائج المسابقات التأهيلية
وقد جاءت نتائج اليوم الأول على النحو التالي، ففي الفئات التأهيلية فئة المهرات عمر سنة الفئة (أ) فقد فازت المركز الأول نجدية الشهاب للمالك فاضل عباس الجمري، فيما حصلت على المركز الثاني ياسمين المهنا للمالك مربط المهنا، وحصلت على المركز الثالث نورهان الرحيل للمالك مربط الرحيل.
وفي فئة المهرات عمر سنة الفئة (ب) فازت المركز الأول إتچ هلا للمالك مربط الرحيل، فيما حصلت على المركز الثاني زين الحرم للمالك أسامه عبدالله الحرم، وحصلت على المركز الثالث سارة الحرم للمالك أسامه عبدالله الحرم.
وفي فئة المهرات عمر 1-3 سنوات (السلالة المصرية)، فازت بالمركز الأول أورا تهاليل للمالك مربط الأوراسية، وحصلت على المركز الثاني مياسة الزين للمالك الدكتور بشار السيد، وحصلت على المركز الثالث فتون للمالك مربط لآلئ البحرين.
وفي فئة الأفراس عمر 4 سنوات فما فوق (السلالة المصرية) فازت بالمركز الأول مياره الراشدية للمالك عبدالرحمن الجسمي، فيما حصلت على المركز الثاني نجدية الزين للمالك الدكتور بشار السيد وحصلت على المركز الثالث سلما الراشدية للمالك عبدالرحمن الجسمي.
وفي فئة المهرات عمر 2-3 سنوات الفئة (أ) فازت بالمركز الأول إتچ أي سمانه للمالك حبيب عباس عبدالله، وحصلت على المركز الثاني: مجرة إن إس للمالك مربط نسيم وحصلت على المركز الثالث: صابرين السلطانه للمالك مربط السلطانه.
وفي فئة المهرات عمر 2-3 سنوات الفئة (ب) فازت بالمركز الأول إس إس تانيتا تيكارام مصطفى رجب، وحصلت على المركز الثاني بروق أي جيه للمالك علي غازي عربي
وحصلت على المركز الثالث جواهر الليال للمالك محسن علي عبدالله.
وفي فئة الأفراس عمر 4 سنوات فما فوق الفئة (أ) فازت بالمركز الأول وجانا إل للمالك مصطفى رجب، وحصلت على المركز الثاني تي إف كيه غالية للمالك مربط تي إف كيه وحصلت على المركز الثالث لمار أي جيه للمالك عبدالله النعيمي.
وفي فئة الأفراس عمر 4 سنوات فما فوق الفئة (ب) فازت بالمركز الأول أي جيه أي ضياء للمالك مصطفى رجب، وحصلت على المركز الثاني أي أي فيكتوريا للمالك محسن علي عبدالله وحصلت على المركز الثالث نجلاء عذبة للمالك علي فخراوي.
نتائج البطولات
وأسفرت نتائج البطولات في فئة المهرات عمر سنة عن فوز البطلة الذهبية نجدية الشهاب للمالك فاضل عباس الجمري بالمركز الأول، وحصول البطلة الفضية ياسمين المهنا للمالك مربط المهنا على المركز الثاني وحصول البطلة البرونزية إتچ هلا للمالك مربط الرحيل على المركز الثالث.
وفي بطولة المهرات عمر 2-3 سنوات فازت البطلة الذهبية إس إس تانيتا تيكارام للمالك مصطفى رجب بالمركز الأول، وحصلت البطلة الفضية جواهر الليال للمالك محسن علي عبدالله على المركز الثاني وحصلت البطلة البرونزية إتچ أي سمانه للمالك حبيب عباس عبدالله على المركز الثالث.
وفي بطولة اللأفراس عمر 4 سنوات فما فوق فازت البطلة الذهبية أي أي فيكتوريا للمالك محسن علي عبدالله بالمركز الأول، وحصلت البطلة الفضية أي جيه أي ضياء للمالك مصطفى رجب على المركز الثاني وحصلت البطلة البرونزية وجانا إل للمالك مصطفى رجب على المركز الثالث.
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