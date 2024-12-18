انطلاق بطولة العيد الوطني لجمال الخيل العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

انطلقت‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لجمال‭ ‬الخيل‭ ‬العربية،‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬بميدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭ ‬بنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بالرفة،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬والذكرى‭ ‬25‭ ‬لتولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وشهدت‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬منافسة‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬الملاك‭ ‬والمرابط‭ ‬والذي‭ ‬شاركوا‭ ‬بالمهرات‭ ‬والأفراس،‭ ‬التي‭ ‬تنبأ‭ ‬بقوة‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬جمال‭ ‬الخيل‭ ‬العربية‭ ‬بالموسم‭ ‬الجديد‭.‬

نتائج‭ ‬المسابقات‭ ‬التأهيلية

وقد‭ ‬جاءت‭ ‬نتائج‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي،‭ ‬ففي‭ ‬الفئات‭ ‬التأهيلية‭ ‬فئة‭ ‬المهرات‭ ‬عمر‭ ‬سنة‭ ‬الفئة‭ (‬أ‭) ‬فقد‭ ‬فازت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬نجدية‭ ‬الشهاب‭ ‬للمالك‭ ‬فاضل‭ ‬عباس‭ ‬الجمري،‭ ‬فيما‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ياسمين‭ ‬المهنا‭ ‬للمالك‭ ‬مربط‭ ‬المهنا،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬نورهان‭ ‬الرحيل‭ ‬للمالك‭ ‬مربط‭ ‬الرحيل‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬المهرات‭ ‬عمر‭ ‬سنة‭ ‬الفئة‭ (‬ب‭) ‬فازت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬إتچ‭ ‬هلا‭ ‬للمالك‭ ‬مربط‭ ‬الرحيل،‭ ‬فيما‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬زين‭ ‬الحرم‭ ‬للمالك‭ ‬أسامه‭ ‬عبدالله‭ ‬الحرم،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬سارة‭ ‬الحرم‭ ‬للمالك‭ ‬أسامه‭ ‬عبدالله‭ ‬الحرم‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬المهرات‭ ‬عمر‭ ‬1‭-‬3‭ ‬سنوات‭ (‬السلالة‭ ‬المصرية‭)‬،‭ ‬فازت‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬أورا‭ ‬تهاليل‭ ‬للمالك‭ ‬مربط‭ ‬الأوراسية،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مياسة‭ ‬الزين‭ ‬للمالك‭ ‬الدكتور‭ ‬بشار‭ ‬السيد،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فتون‭ ‬للمالك‭ ‬مربط‭ ‬لآلئ‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الأفراس‭ ‬عمر‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ (‬السلالة‭ ‬المصرية‭) ‬فازت‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬مياره‭ ‬الراشدية‭ ‬للمالك‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الجسمي،‭ ‬فيما‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬نجدية‭ ‬الزين‭ ‬للمالك‭ ‬الدكتور‭ ‬بشار‭ ‬السيد‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬سلما‭ ‬الراشدية‭ ‬للمالك‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الجسمي‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬المهرات‭ ‬عمر‭ ‬2‭-‬3‭ ‬سنوات‭ ‬الفئة‭ (‬أ‭) ‬فازت‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬إتچ‭ ‬أي‭ ‬سمانه‭ ‬للمالك‭ ‬حبيب‭ ‬عباس‭ ‬عبدالله،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭: ‬مجرة‭ ‬إن‭ ‬إس‭ ‬للمالك‭ ‬مربط‭ ‬نسيم‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭: ‬صابرين‭ ‬السلطانه‭ ‬للمالك‭ ‬مربط‭ ‬السلطانه‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬المهرات‭ ‬عمر‭ ‬2‭-‬3‭ ‬سنوات‭ ‬الفئة‭ (‬ب‭) ‬فازت‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬تانيتا‭ ‬تيكارام‭ ‬مصطفى‭ ‬رجب،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بروق‭ ‬أي‭ ‬جيه‭ ‬للمالك‭ ‬علي‭ ‬غازي‭ ‬عربي‭

‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬جواهر‭ ‬الليال‭ ‬للمالك‭ ‬محسن‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الأفراس‭ ‬عمر‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ ‬الفئة‭ (‬أ‭) ‬فازت‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬وجانا‭ ‬إل‭ ‬للمالك‭ ‬مصطفى‭ ‬رجب،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬تي‭ ‬إف‭ ‬كيه‭ ‬غالية‭ ‬للمالك‭ ‬مربط‭ ‬تي‭ ‬إف‭ ‬كيه‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬لمار‭ ‬أي‭ ‬جيه‭ ‬للمالك‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الأفراس‭ ‬عمر‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ ‬الفئة‭ (‬ب‭) ‬فازت‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬أي‭ ‬جيه‭ ‬أي‭ ‬ضياء‭ ‬للمالك‭ ‬مصطفى‭ ‬رجب،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬أي‭ ‬أي‭ ‬فيكتوريا‭ ‬للمالك‭ ‬محسن‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬نجلاء‭ ‬عذبة‭ ‬للمالك‭ ‬علي‭ ‬فخراوي‭.‬

نتائج‭ ‬البطولات

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬المهرات‭ ‬عمر‭ ‬سنة‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬البطلة‭ ‬الذهبية‭ ‬نجدية‭ ‬الشهاب‭ ‬للمالك‭ ‬فاضل‭ ‬عباس‭ ‬الجمري‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬وحصول‭ ‬البطلة‭ ‬الفضية‭ ‬ياسمين‭ ‬المهنا‭ ‬للمالك‭ ‬مربط‭ ‬المهنا‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬وحصول‭ ‬البطلة‭ ‬البرونزية‭ ‬إتچ‭ ‬هلا‭ ‬للمالك‭ ‬مربط‭ ‬الرحيل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وفي‭ ‬بطولة‭ ‬المهرات‭ ‬عمر‭ ‬2‭-‬3‭ ‬سنوات‭ ‬فازت‭ ‬البطلة‭ ‬الذهبية‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬تانيتا‭ ‬تيكارام‭ ‬للمالك‭ ‬مصطفى‭ ‬رجب‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬وحصلت‭ ‬البطلة‭ ‬الفضية‭ ‬جواهر‭ ‬الليال‭ ‬للمالك‭ ‬محسن‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬وحصلت‭ ‬البطلة‭ ‬البرونزية‭ ‬إتچ‭ ‬أي‭ ‬سمانه‭ ‬للمالك‭ ‬حبيب‭ ‬عباس‭ ‬عبدالله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وفي‭ ‬بطولة‭ ‬اللأفراس‭ ‬عمر‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ ‬فازت‭ ‬البطلة‭ ‬الذهبية‭ ‬أي‭ ‬أي‭ ‬فيكتوريا‭ ‬للمالك‭ ‬محسن‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬وحصلت‭ ‬البطلة‭ ‬الفضية‭ ‬أي‭ ‬جيه‭ ‬أي‭ ‬ضياء‭ ‬للمالك‭ ‬مصطفى‭ ‬رجب‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬وحصلت‭ ‬البطلة‭ ‬البرونزية‭ ‬وجانا‭ ‬إل‭ ‬للمالك‭ ‬مصطفى‭ ‬رجب‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬