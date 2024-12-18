تعيين نائب للرئيس التنفيذي ومديرين بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
صدر عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، كما صدر عن سموه قرار بتعيين مديرين في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل.
وبموجب القرار الأول؛ تم تعيين الشيخ حسن بن عبدالرحمن آل خليفة، نائباً للرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية.
فيما نص القرار الثاني على تعيين كلٍ من السيد منصور إبراهيم المنصور مديراً لإدارة المنشآت والصيانة، والسيدة سارة يوسف هادي مديراً لإدارة الشؤون التنظيمية بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل.
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