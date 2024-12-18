تعيين نائب للرئيس التنفيذي ومديرين بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

صدر‭ ‬عن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬قرار‭ ‬بتعيين‭ ‬نائب‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬كما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬سموه‭ ‬قرار‭ ‬بتعيين‭ ‬مديرين‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭.‬

وبموجب‭ ‬القرار‭ ‬الأول؛‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬الشيخ‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائباً‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬التنظيمية‭.‬

فيما‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬منصور‭ ‬إبراهيم‭ ‬المنصور‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬المنشآت‭ ‬والصيانة،‭ ‬والسيدة‭ ‬سارة‭ ‬يوسف‭ ‬هادي‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬التنظيمية‭ ‬بنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭.‬