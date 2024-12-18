منتخبنا يخوض تدريبه الأول في الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد جواد
خاض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الأول في الكويت استعدادا لمنافسات كأس الخليج العربي السادسة والعشرون التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 حتى 3 يناير 2025 في ضيافة دولة الكويت الشقيقة.
وخاض منتخبنا يوم أمس أولى حصصه التدريبية بقيادة المدرب دراغان تالاييتش، وذلك على ملعب نادي القادسية، حيث شارك جميع اللاعبين في التدريب الأول وسط حماسة عالية وجدية، من أجل الاستعداد للقاء الافتتاح الذي سيقام يوم 22 ديسمبر القادم أمام المنتخب السعودي.
وكان وفد منتخبنا قد وصل يوم أمس إلى الكويت واستقر في فندق الجميرا بوفد يرأسه الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد، سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة نائب رئيس الوفد، راشد الزعبي الأمين العام، محمود رياض مدير المنتخب، والجهازين الفني والإداري واللاعبين.
قائمة المنتخب
واختار المدرب الكرواتي لمنتخب البحرين دراغان 26 لاعبًا للمشاركة في المنافسات وهم: سيد محمد جعفر، إبراهيم لطف الله، عمار محمد، وليد الحيام، أمين بن عدي، سيد مهدي باقر، حمد شمسان، هزاع علي، عبدالله الخلاصي، محمد عادل، فينسنت إيمانويل، جاسم الشيخ، عباس العصفور، سيد ضياء سعيد، سيد أحمد الوداعي، كميل الأسود، عبدالوهاب المالود، محمد مرهون، علي مدن، أحمد الشروقي، مهدي حميدان، إبراهيم الختال، مهدي عبدالجبار، حسين عبدالكريم، محمد الرميحي وإسماعيل عبداللطيف.
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