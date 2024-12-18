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منتخبنا يخوض تدريبه الأول في الكويت

12/18/2024 7:17:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬


خاض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تدريبه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬استعدادا‭ ‬لمنافسات‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرون‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬منافساتها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.‬

وخاض‭ ‬منتخبنا‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬أولى‭ ‬حصصه‭ ‬التدريبية‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬القادسية،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬الأول‭ ‬وسط‭ ‬حماسة‭ ‬عالية‭ ‬وجدية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستعداد‭ ‬للقاء‭ ‬الافتتاح‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬يوم‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭.‬

وكان‭ ‬وفد‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬واستقر‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الجميرا‭ ‬بوفد‭ ‬يرأسه‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد،‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬محمود‭ ‬رياض‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب،‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬واللاعبين‭.‬

قائمة‭ ‬المنتخب

واختار‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬لمنتخب‭ ‬البحرين‭ ‬دراغان‭ ‬26‭ ‬لاعبًا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬وهم‭: ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬أمين‭ ‬بن‭ ‬عدي،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬حمد‭ ‬شمسان،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬فينسنت‭ ‬إيمانويل،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬الوداعي،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وإسماعيل‭ ‬عبداللطيف‭.‬

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