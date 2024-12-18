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النجمة في المجموعة الأولى بخليجية اليد

12/18/2024 7:17:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أُجريت‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬مراسم‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬الكؤوس‭ ‬الـ41،‭ ‬التي‭ ‬ستستضيفها‭ ‬العاصمة‭ ‬العمانية‭ ‬مسقط‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭. ‬وأسفرت‭ ‬القرعة‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬ممثل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية،‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ (‬أ‭) ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أندية‭: ‬الريان‭ ‬القطري،‭ ‬السيب‭ ‬العماني،‭ ‬والنور‭ ‬السعودي‭. ‬بينما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ (‬ب‭) ‬أندية‭: ‬عمان‭ ‬العماني،‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬دبا‭ ‬الحصن‭ ‬الإماراتي،‭ ‬والعربي‭ ‬القطري‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬يقضي‭ ‬بإقامة‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتأهل‭ ‬صاحبا‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

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