النجمة في المجموعة الأولى بخليجية اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أُجريت صباح يوم أمس الأربعاء مراسم قرعة البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس الـ41، التي ستستضيفها العاصمة العمانية مسقط في الفترة من 15 إلى 24 فبراير المقبل. وأسفرت القرعة عن وقوع ممثل كرة اليد البحرينية، نادي النجمة، في المجموعة الأولى (أ) إلى جانب أندية: الريان القطري، السيب العماني، والنور السعودي. بينما ضمت المجموعة الثانية (ب) أندية: عمان العماني، الكويت الكويتي، دبا الحصن الإماراتي، والعربي القطري.
يُذكر أن نظام البطولة يقضي بإقامة مباريات دور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.
MENAFN18122024000055011008ID1109009624
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.