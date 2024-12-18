الأهلي وبني جمرة يفوزان في الجولة الرابعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
رفع فريق الأهلي رصيده إلى 9 نقاط من ثلاثة انتصارات بعد فوزه على فريق المعامير الذي ظل على نقطته بثلاثة أشواط من دون مقابل 25-14، 25-13، 25-9، في لقاء الجولة الرابعة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة التي أداره الثنائي الدولي محمد عباس (أول) وجعفر إبراهيم (ثان) وأقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
وفي المباراة الثانية حقق فريق بني جمرة انتصاره الثاني على حساب فريق الدير بثلاثة أشواط نظيفة 25-22، 25-13، 25-14، في المباراة التي قادها الدولي عباس عبد الرضا (أول) وعلي مجيبل (ثان)، ليرفع بني جمرة رصيده إلى 6 نقاط، وظل رصيد الدير خاليا من النقاط.
وتقام اليوم ضمن الجولة نفسها مباراتان، يلتقي في الأولى فريقا التضامن نقطتان والنبيه صالح 9 نقاط في تمام الساعة 6.30 مساء، يعقبها لقاء دار كليب 6 نقاط مع عالي نقطة واحدة، في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
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