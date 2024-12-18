الأهلي وبني جمرة يفوزان في الجولة الرابعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‮ ‬ الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00









رفع‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬على‭ ‬نقطته‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬25‭-‬14،‭ ‬25‭-‬13،‭ ‬25‭-‬9،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬أداره‭ ‬الثنائي‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ (‬أول‭) ‬وجعفر‭ ‬إبراهيم‭ (‬ثان‭) ‬وأقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬25‭-‬13،‭ ‬25‭-‬14،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬الدولي‭ ‬عباس‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ (‬أول‭) ‬وعلي‭ ‬مجيبل‭ (‬ثان‭)‬،‭ ‬ليرفع‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬وظل‭ ‬رصيد‭ ‬الدير‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

وتقام‭ ‬اليوم‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬نفسها‭ ‬مباراتان،‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬التضامن‭ ‬نقطتان‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6.30‭ ‬مساء،‭ ‬يعقبها‭ ‬لقاء‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬عالي‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬