ريال مدريد يتوج عامه بلقب خامس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توج‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا،‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬الاستثنائي‭ ‬بإحراز‭ ‬لقبه‭ ‬الخامس‭ ‬عقب‭ ‬تتويجه‭ ‬بكأس‭ ‬القارات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كأس‭ ‬الانتركونتيننتال‭) ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬باتشوكا‭ ‬المكسيكي‭ ‬بطل‭ ‬الكونكاكاف‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لوسيل‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.‬

وسجل‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ (‬37‭) ‬والبرازيليان‭ ‬رودريغو‭ (‬53‭) ‬وفينيسيوس‭ ‬جونيور‭ (‬84‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬أهداف‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬بلقبه‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبية،‭ ‬والخامس‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬المحلية‭ ‬و«لا‭ ‬ليغا‮»‬‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬