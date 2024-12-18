ريال مدريد يتوج عامه بلقب خامس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة - (أ ف ب): توج ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، عام 2024 الاستثنائي بإحراز لقبه الخامس عقب تتويجه بكأس القارات لكرة القدم (كأس الانتركونتيننتال) بفوزه على باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية على ملعب لوسيل في الدوحة.
وسجل الفرنسي كيليان مبابي (37) والبرازيليان رودريغو (53) وفينيسيوس جونيور (84 من ركلة جزاء) أهداف النادي الملكي الذي توج بلقبه الثاني هذا الموسم بعد الكأس السوبر الأوروبية، والخامس هذا العام بعد الكأس السوبر المحلية و«لا ليغا» ودوري أبطال أوروبا.
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