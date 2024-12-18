انطلاق ((الرولنغ دراغ)) و ((بتلكو فتنس)) نهاية الأسبوع في الحلبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» عدد من الفعاليات المثيرة لمحبي وعشاق رياضة السيارات نهاية هذا الأسبوع وذلك ابتداءً من اليوم الخميس من خلال فعاليات كانو موتورز رولنغ دراغ، ويوم الجمعة بانطلاق فعالية «بتلكو فتنس».
وتبدأ الإثارة من مساء اليوم الخميس 19 ديسمبر بمنافسات كانو موتورز لـ «الرولنغ دراغ» من الساعة 7 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، وتتم عملية التسجيل في موقف السيارات التابعة للحلبة، حيث تبلغ تكلفة المشاركة في الفعالية 22 دينارا بحرينيا لكل سائق أو متسابق، يمكن للجماهير مشاهدة جميع المنافسات مقابل دخول رمزي قدره 2 دينار بحريني، تباع التذاكر في مواقف السيارات.
وتقدم حلبة البحرين الدولية على هامش الفعالية فرصة فريدة أمام الحضور وجماهير سباقات السرعة، بتخصيص عدد من سيارات «الدراغستر» المعروفة بسرعتها الخارقة وقوتها الحصانية البالغة 1000 حصان للركوب بجانب سائق محترف يقودك في رحلة تنطلق من الصفر وحتى 100 ميل في الساعة خلال ثانية واحدة فقط لتجربة العمر وذلك بمبلغ 44 دينارا للشخص الواحد، إلى جانب العرض الذي يؤهلك لخوض التجربة مرة أخرى بنصف المبلغ.
بينما تنطلق في الصباح الباكر ليوم غد الجمعة 20 ديسمبر الجاري فعالية جديدة من فعاليات «بتلكو فتنس» والتي تبدأ من 6 صباحاً وحتى 10 صباحاً، وتعد هذه الفعالية لراكبي الدراجات الهوائية والعدائين من جميع الأعمار، حيث تعطي فعالية «بتلكو فتنس» فرصة للمشاركين الذين يتطلعون إلى الحفاظ على لياقتهم البدنية وذلك على مضمارنا العالمي.
وخلال الفعالية يتم استخدام مضمارين مختلفين، حيث يستخدم العدائين المضمار الداخلي بطول 2.550 كيلومتر، بينما راكبي الدراجات الهوائية سيشاركون على مضمار الحلبة الخارجية التي يبلغ طولها 3.543 كيلومترًا، مع وجود منطقة مخصصة لركوب الدراجات للأطفال. يجب على جميع الراغبين في المشاركة التسجيل والدفع مسبقاً على الموقع الإلكتروني الرسمي لحلبة البحرين الدولية bahraingp . com ، وتبلغ تكلفة المشاركة 2 دينار بحريني لراكبي الدراجات الهوائية و1 دينار بحريني للعدائين، وللأطفال أقل من 12 عامًا يمكنهم المشاركة مجانًا إذا كانوا برفقة شخص بالغ مشارك ضمن الفعالية.
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