((البحرين للكارتنغ)) يخوض حصص التأهيل اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

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‬تنطلق‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬لوسيل‭ ‬الدولية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الشقيقة‭ ‬الدوحة‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬المفتوحة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬للكارتنغ‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬حتى‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

سيمثل‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬للكارتنغ‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الخارجية‭ ‬المهمة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المتسابقين‭ ‬خالد‭ ‬النجار‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين،‭ ‬طارق‭ ‬صوفي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬المايكرو‭ ‬ماكس،‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬الميني‭ ‬ماكس،‭ ‬راكان‭ ‬الفايز‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬العموم،‭ ‬عبدالله‭ ‬جنيد‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ DD 2،‭ ‬راشد‭ ‬المعمري‭ ‬فئة‭ ‬السبرنيت،‭ ‬مسعد‭ ‬البسام‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬العموم،‭ ‬راشد‭ ‬هلال‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين،‭ ‬ناصر‭ ‬ناس‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين،‭ ‬راشد‭ ‬المعمري‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬التحمل‭ ‬ومحمد‭ ‬مطر‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬التحمل‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬بتوجيهات‭ ‬من‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات،‭ ‬وكان‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬للكارتنغ‭ ‬قد‭ ‬أنهى‭ ‬كافة‭ ‬إجراءات‭ ‬التسجيل‭ ‬وخاض‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬استعداداً‭ ‬لحصص‭ ‬التأهيل‭ ‬سعياً‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مشرفة‭ ‬ومراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬ضمن‭ ‬مشاركة‭ ‬شرق‭ ‬أوسطية‭ ‬وأفريقية‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المتسابقين‭.‬

وقدم‭ ‬المتسابقون‭ ‬مستويات‭ ‬طيبة‭ ‬وأزمنة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬المفتوحة‭ ‬وتشهد‭ ‬البعثة‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الحماس‭ ‬بين‭ ‬المتسابقين‭ ‬الذين‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬العالية‭ ‬لخوض‭ ‬حصص‭ ‬التأهيل‭ ‬والسباقات‭ ‬النهائية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنهم‭ ‬سيبذلون‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬النجاح‭ ‬وتشريف‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬الكبير‭.‬

وشهد‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي‭ ‬الموافق‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وصول‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬للعاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدولية،‭ ‬وأقيمت‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬مراسم‭ ‬تسجيل‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬وإقامة‭ ‬اجتماع‭ ‬المتسابقين،‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬انطلقت‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬المفتوحة‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية،‭ ‬أما‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬19‭ ‬ديسمبر‭ ‬تتواصل‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬الرسمية‭ ‬للفئات‭ ‬وتبدأ‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬صباحاً،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬تنطلق‭ ‬حصص‭ ‬التأهيل‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬30‭ ‬صباحاً،‭ ‬تليها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬إقامة‭ ‬السباقات‭ ‬التأهيلية‭ ‬والختامية‭ ‬وتتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭.‬