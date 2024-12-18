Thursday, 19 December 2024 01:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((البحرين للكارتنغ)) يخوض حصص التأهيل اليوم

12/18/2024 7:17:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00


‬تنطلق‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬لوسيل‭ ‬الدولية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الشقيقة‭ ‬الدوحة‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬المفتوحة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬للكارتنغ‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬حتى‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

سيمثل‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬للكارتنغ‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الخارجية‭ ‬المهمة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المتسابقين‭ ‬خالد‭ ‬النجار‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين،‭ ‬طارق‭ ‬صوفي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬المايكرو‭ ‬ماكس،‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬الميني‭ ‬ماكس،‭ ‬راكان‭ ‬الفايز‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬العموم،‭ ‬عبدالله‭ ‬جنيد‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ DD 2،‭ ‬راشد‭ ‬المعمري‭ ‬فئة‭ ‬السبرنيت،‭ ‬مسعد‭ ‬البسام‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬العموم،‭ ‬راشد‭ ‬هلال‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين،‭ ‬ناصر‭ ‬ناس‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين،‭ ‬راشد‭ ‬المعمري‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬التحمل‭ ‬ومحمد‭ ‬مطر‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬التحمل‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬بتوجيهات‭ ‬من‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات،‭ ‬وكان‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬للكارتنغ‭ ‬قد‭ ‬أنهى‭ ‬كافة‭ ‬إجراءات‭ ‬التسجيل‭ ‬وخاض‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬استعداداً‭ ‬لحصص‭ ‬التأهيل‭ ‬سعياً‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مشرفة‭ ‬ومراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬ضمن‭ ‬مشاركة‭ ‬شرق‭ ‬أوسطية‭ ‬وأفريقية‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المتسابقين‭.‬

وقدم‭ ‬المتسابقون‭ ‬مستويات‭ ‬طيبة‭ ‬وأزمنة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬المفتوحة‭ ‬وتشهد‭ ‬البعثة‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الحماس‭ ‬بين‭ ‬المتسابقين‭ ‬الذين‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬العالية‭ ‬لخوض‭ ‬حصص‭ ‬التأهيل‭ ‬والسباقات‭ ‬النهائية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنهم‭ ‬سيبذلون‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬النجاح‭ ‬وتشريف‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬الكبير‭.‬

وشهد‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي‭ ‬الموافق‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وصول‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬للعاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدولية،‭ ‬وأقيمت‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬مراسم‭ ‬تسجيل‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬وإقامة‭ ‬اجتماع‭ ‬المتسابقين،‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬انطلقت‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬المفتوحة‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية،‭ ‬أما‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬19‭ ‬ديسمبر‭ ‬تتواصل‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬الرسمية‭ ‬للفئات‭ ‬وتبدأ‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬صباحاً،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬تنطلق‭ ‬حصص‭ ‬التأهيل‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬30‭ ‬صباحاً،‭ ‬تليها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬إقامة‭ ‬السباقات‭ ‬التأهيلية‭ ‬والختامية‭ ‬وتتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭.‬

MENAFN18122024000055011008ID1109009620

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث