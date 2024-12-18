((البحرين للكارتنغ)) يخوض حصص التأهيل اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق صباح اليوم على مضمار حلبة لوسيل الدولية بالعاصمة القطرية الشقيقة الدوحة التجارب الحرة المفتوحة لبطولة كأس الأمم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتنغ والتي تستضيفها قطر في الفترة من 17 حتى 21 من شهر ديسمبر الجاري.
سيمثل فريق البحرين للكارتنغ في هذه المشاركة الخارجية المهمة كل من المتسابقين خالد النجار في فئة الناشئين، طارق صوفي في فئة المايكرو ماكس، الشيخ أحمد بن صقر آل خليفة في الميني ماكس، راكان الفايز في فئة العموم، عبدالله جنيد في فئة DD 2، راشد المعمري فئة السبرنيت، مسعد البسام في فئة العموم، راشد هلال في فئة الناشئين، ناصر ناس في فئة الناشئين، راشد المعمري في فئة التحمل ومحمد مطر في فئة التحمل.
وتأتي هذه المشاركة بتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن عيسى نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رئيس الاتحاد البحريني للسيارات، وكان الفريق البحريني للكارتنغ قد أنهى كافة إجراءات التسجيل وخاض عددا من التجارب الحرة المفتوحة في اليوم الأول استعداداً لحصص التأهيل سعياً لتحقيق نتائج مشرفة ومراكز متقدمة ضمن مشاركة شرق أوسطية وأفريقية واسعة من المتسابقين.
وقدم المتسابقون مستويات طيبة وأزمنة متميزة في اليوم الأول من التجارب الحرة المفتوحة وتشهد البعثة أجواء من الحماس بين المتسابقين الذين أعربوا عن جاهزيتهم العالية لخوض حصص التأهيل والسباقات النهائية الكبيرة، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أعلى درجات النجاح وتشريف البحرين في هذا المحفل الرياضي الدولي الكبير.
وشهد يوم الإثنين الماضي الموافق 16 من ديسمبر الجاري وصول جميع الفرق المشاركة للعاصمة القطرية الدولية، وأقيمت يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر مراسم تسجيل جميع الفئات وإقامة اجتماع المتسابقين، يوم أمس الأربعاء الموافق 18 ديسمبر انطلقت التجارب الحرة المفتوحة لجميع الفئات من الساعة 10 صباحاً حتى الفترة المسائية، أما اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر تتواصل التجارب الحرة الرسمية للفئات وتبدأ من الساعة 9 صباحاً، يوم الجمعة الموافق 20 من ديسمبر تنطلق حصص التأهيل من الساعة 9:30 صباحاً، تليها في اليوم الختامي يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر إقامة السباقات التأهيلية والختامية وتتويج الفائزين في الفترة المسائية.
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