اليابان والكويت في صدارة الجولة الأولى لبطولة آسيا لناشئي البادل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بدأت‭ ‬الإثارة‭ ‬والندية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬الأولى‭ ‬للناشئين‭ ‬للبادل‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حتى‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬2024‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬عندما‭ ‬انطلقت‭ ‬المنافسات‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬ LETS ‭ ‬ PADEL ‭. ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ولحساب‭ ‬المجموعة‭ (‬1‭( ‬خسر‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬من‭ ‬اليابان‭ ‬3‭/‬0،‭ ‬ومثل‭ ‬المنتخب‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬ناصر‭ ‬سعيد‭ ‬وحمدان‭ ‬سعيد،‭ ‬ويوسف‭ ‬فرج‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬المرباطي،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬سبت‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬المرباطي‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ (‬2‭) ‬فاز‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬2‭/‬1،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬3‭/‬0‭.‬

وبعد‭ ‬نهاية‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬تتصدر‭ ‬اليابان‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ (‬1‭) ‬بنقطتين‭ ‬ويليها‭ ‬منتخبنا‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬ثم‭ ‬الإمارات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬رصيد‭ ‬نظرا‭ ‬لعدم‭ ‬خوضه‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ (‬2‭) ‬يتصدر‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬الترتيب‭ ‬بنقطتين‭ ‬ويليه‭ ‬لبنان‭ ‬بنقطتين‭ ‬ثم‭ ‬إيران‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬وأخيرا‭ ‬السعودية‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

نقل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬ملاعب‮»‬

تنقل‭ ‬مباريات‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬الأولى‭ ‬للناشئين‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ (‬ملاعب‭) ‬الشريك‭ ‬التقني‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬نقلها‭ ‬عبر‭ ‬اليوتيوب‭.‬

وتأتي‭ ‬تلك‭ ‬الجهود‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬فهد‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تغطية‭ ‬إعلامية‭ ‬متميزة‭ ‬للحدث‭ ‬القاري‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودعما‭ ‬لقطاع‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬عدة‭ ‬المستقبل‭ ‬للعبة‭.‬

كما‭ ‬يوفر‭ ‬تطبيق‭ (‬ملاعب‭) ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬التطبيق‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬خدمة‭ ‬عرض‭ ‬النتائج‭ ‬أولا‭ ‬بأول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬التطبيق‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمة‭ ‬مباشرة‭ ‬لمعرفة‭ ‬النتائج‭ ‬لكل‭ ‬مجموعة‭. ‬كما‭ ‬تتم‭ ‬التغطية‭ ‬عبر‭ ‬حساب‭ ‬الإنستغرام‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬والصور‭ ‬والنتائج‭ ‬النهائية‭ ‬للمجموعات‭.‬