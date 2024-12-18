اليابان والكويت في صدارة الجولة الأولى لبطولة آسيا لناشئي البادل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بدأت الإثارة والندية في بطولة آسيا الأولى للناشئين للبادل والتي تستضيفها مملكة البحرين حتى 21 ديسمبر الجاري 2024 برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية وبتنظيم من الاتحاد البحريني للبادل عندما انطلقت المنافسات الرسمية على ملاعب LETS PADEL . ضمن منافسات دور المجموعات ولحساب المجموعة (1( خسر منتخبنا أمام اليابان من اليابان 3/0، ومثل المنتخب كلا من ناصر سعيد وحمدان سعيد، ويوسف فرج وعبدالرحمن المرباطي، وعبدالعزيز سبت وعبدالرحمن المرباطي. وفي إطار منافسات المجموعة (2) فاز المنتخب اللبناني على إيران 2/1، فيما فاز منتخب الكويت على السعودية 3/0.
وبعد نهاية الجولة الأولى من المنافسة تتصدر اليابان المجموعة الأولى (1) بنقطتين ويليها منتخبنا بنقطة واحدة ثم الإمارات من دون أي رصيد نظرا لعدم خوضه أي مباراة حتى الآن.
وضمن منافسات المجموعة (2) يتصدر منتخب الكويت الترتيب بنقطتين ويليه لبنان بنقطتين ثم إيران نقطة واحدة وأخيرا السعودية نقطة واحدة.
نقل مباشر على تطبيق «ملاعب»
تنقل مباريات بطولة آسيا الأولى للناشئين على الهواء مباشرة عبر تطبيق (ملاعب) الشريك التقني كما يتم نقلها عبر اليوتيوب.
وتأتي تلك الجهود الإعلامية في إطار حرص الاتحاد البحريني للبادل برئاسة السيد فهد فوزي كانو على تقديم تغطية إعلامية متميزة للحدث القاري الذي يقام لأول مرة على أرض مملكة البحرين ودعما لقطاع فئة الناشئين الذي يمثل عدة المستقبل للعبة.
كما يوفر تطبيق (ملاعب) وفي إطار التعاون القائم بين التطبيق والاتحاد البحريني للبادل خدمة عرض النتائج أولا بأول من خلال التسجيل عبر التطبيق لتقديم خدمة مباشرة لمعرفة النتائج لكل مجموعة. كما تتم التغطية عبر حساب الإنستغرام الرسمي للاتحاد البحريني للبادل من خلال عرض مقاطع الفيديو والصور والنتائج النهائية للمجموعات.
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