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بطولة الصداقة الخليجية تهدف لدمج الصم

12/18/2024 7:17:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬جاسم‭ ‬حسن‭ ‬مبارك،‭ ‬مدير‭ ‬بطولة‭ ‬الصداقة‭ ‬الخليجية‭ ‬الأولى‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭ ‬للصم،‭ ‬اكتمال‭ ‬جميع‭ ‬التحضيرات‭ ‬لانطلاق‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬حدثًا‭ ‬رياضيًا‭ ‬وإنسانيًا‭ ‬بارزًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وأوضح‭ ‬مبارك‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬قد‭ ‬تمت‭ ‬بنجاح،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬الاستقبال‭ ‬وتوفير‭ ‬السكن‭ ‬المناسب‭ ‬للوفود،‭ ‬مرورًا‭ ‬بتشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة،‭ ‬ووصولًا‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬البرنامج‭ ‬الفني‭ ‬وأوقات‭ ‬التدريب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭.‬

وأشار‭ ‬مبارك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬عدة‭ ‬أهداف‭ ‬أساسية،‭ ‬أبرزها‭ ‬إعادة‭ ‬النشاط‭ ‬الخليجي‭ ‬لفئة‭ ‬الصم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البطولات‭ ‬والبرامج‭ ‬والأنشطة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الترابط‭ ‬الأخوي‭ ‬بين‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭. ‬كما‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬توعية‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بأهمية‭ ‬الرياضة‭ ‬لأبنائهم‭ ‬من‭ ‬الصم،‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬وممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬قدرات‭ ‬الصم‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬العام‭ ‬بإمكانياتهم‭ ‬وحقوقهم‭.‬

المنتخب‭ ‬يكثف‭ ‬استعداداته

ويواصل‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭ ‬للصم‭ ‬تحضيراته‭ ‬المكثفة‭ ‬استعدادًا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الصداقة‭ ‬الخليجية‭ ‬الأولى،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضات‭ ‬الصم،‭ ‬بمشاركة‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات‭ ‬خليجية،‭ ‬وهي‭: ‬السعودية،‭ ‬قطر،‭ ‬الإمارات،‭ ‬عمان،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭.‬

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