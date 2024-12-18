بطولة الصداقة الخليجية تهدف لدمج الصم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد جاسم حسن مبارك، مدير بطولة الصداقة الخليجية الأولى لكرة القدم للصالات للصم، اكتمال جميع التحضيرات لانطلاق البطولة التي تمثل حدثًا رياضيًا وإنسانيًا بارزًا على مستوى دول الخليج العربي، وأوضح مبارك أن كل الترتيبات اللازمة قد تمت بنجاح، بدءًا من الاستقبال وتوفير السكن المناسب للوفود، مرورًا بتشكيل اللجان العاملة، ووصولًا إلى إعداد البرنامج الفني وأوقات التدريب، بالإضافة إلى تنظيم حفل الافتتاح.
وأشار مبارك إلى أن البطولة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف أساسية، أبرزها إعادة النشاط الخليجي لفئة الصم على مستوى البطولات والبرامج والأنشطة، بما يعزز الترابط الأخوي بين الرياضيين من هذه الفئة. كما تسعى إلى توعية أولياء الأمور بأهمية الرياضة لأبنائهم من الصم، وتشجيعهم على الانضمام إلى الاتحاد وممارسة الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى إبراز قدرات الصم على المستويات المحلية والدولية، وزيادة الوعي العام بإمكانياتهم وحقوقهم.
المنتخب يكثف استعداداته
ويواصل منتخب البحرين الوطني لكرة القدم للصالات للصم تحضيراته المكثفة استعدادًا للمشاركة في بطولة الصداقة الخليجية الأولى، التي ينظمها الاتحاد البحريني لرياضات الصم، بمشاركة خمسة منتخبات خليجية، وهي: السعودية، قطر، الإمارات، عمان، إضافة إلى منتخبنا الوطني.
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