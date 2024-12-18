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منتخب البحرين للترايثلون يتألق في بطولة الفجيرة الدولية

12/18/2024 7:17:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للترايثلون‭ ‬إنجازًا‭ ‬مميزًا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الفجيرة‭ ‬الدولية‭ ‬للترايثلون،‭ ‬المصاحبة‭ ‬لبطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للترايثلون،‭ ‬والتي‭ ‬اختتمت‭ ‬منافساتها‭ ‬بمدينة‭ ‬الفجيرة‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتمكن‭ ‬أبطال‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬حضور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬سوبر‭ ‬سبرنت‭ ‬بمختلف‭ ‬مستوياتها،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬الاستعداد‭ ‬القوي‭ ‬والتطور‭ ‬الملحوظ‭ ‬لرياضة‭ ‬الترايثلون‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وحقق‭ ‬حامد‭ ‬علي‭ ‬الحمراني‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬سوبر‭ ‬سبرنت‭ -‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬حيث‭ ‬ظهر‭ ‬بمستوى‭ ‬استثنائي‭ ‬خلال‭ ‬مراحل‭ ‬السباق‭ ‬المختلفة،‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬البراء‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ضمن‭ ‬نفس‭ ‬الفئة،‭ ‬ليؤكد‭ ‬قوة‭ ‬الحضور‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المنافسات،‭ ‬وحقق‭ ‬اللاعب‭ ‬عمر‭ ‬ياسر‭ ‬موسى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬سوبر‭ ‬سبرنت‭ -‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬مميز‭ ‬خلال‭ ‬مجريات‭ ‬البطولة‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لفئة‭ ‬سوبر‭ ‬سبرنت،‭ ‬حصد‭ ‬البطل‭ ‬عادل‭ ‬أحمد‭ ‬المالكي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬مقدمًا‭ ‬أداءً‭ ‬يعكس‭ ‬قدراته‭ ‬الكبيرة‭ ‬وتفوقه‭ ‬بين‭ ‬المتنافسين‭.‬

وأهدى‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬عبد‭ ‬السلام،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون،‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬وإلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬الذي‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭.‬

وأعرب‭ ‬عبدالسلام‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬الكبير‭ ‬بما‭ ‬حققه‭ ‬أبطال‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالروح‭ ‬العالية‭ ‬والأداء‭ ‬البطولي‭ ‬لجميع‭ ‬اللاعبين‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المشرف‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والالتزام‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أبطالنا‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والإداري،‭ ‬أبطالنا‭ ‬أظهروا‭ ‬قدراتهم‭ ‬المميزة‭ ‬وأثبتوا‭ ‬بأن‭ ‬البحرين‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون‭ ‬نضع‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياتنا،‭ ‬وسنواصل‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬لاعبينا‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‮»‬‭. ‬

وشهدت‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬تميزت‭ ‬المنافسات‭ ‬بالقوة‭ ‬والندية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أضاف‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التحدي‭ ‬لأبطال‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬الذين‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬اعتلاء‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬بجدارة‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬ليؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬استراتيجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضور‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

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