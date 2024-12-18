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12/18/2024 7:17:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ألمح‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬الرحيل‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬بقوله‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬جاهز‭ ‬لتحد‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭.‬

وتدرج‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬27‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬استبعاده‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬الديربي‭ ‬ضد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ (‬2-1‭) ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬الفرق‭ ‬العمرية‭ ‬ليونايتد‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬426‭ ‬مباراة‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬138‭ ‬هدفا‭ ‬منذ‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

لكنه‭ ‬عانى‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬إلى‭ ‬مستواه‭ ‬المعهود‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استبعاده‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنكليزي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬راشفورد‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬الصحفي‭ ‬البريطاني‭ ‬هنري‭ ‬وينتر‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬شخصيا،‭ ‬أعتقد‭ ‬أني‭ ‬مستعد‭ ‬لتحد‭ ‬جديد‭ ‬والخطوات‭ ‬التالية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬أرحل،‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬ضغينة‭. ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬تعليقات‭ ‬سلبية‭ ‬مني‭ ‬بشأن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭. ‬هذا‭ ‬أنا‭ ‬كشخص‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬سيء‭ ‬أصلا،‭ ‬فلن‭ ‬أجعله‭ ‬أسوأ‭. ‬رأيت‭ ‬كيف‭ ‬غادر‭ ‬لاعبون‭ ‬آخرون‭ (‬يونايتد‭) ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬ولا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭. ‬عندما‭ ‬أرحل‭ ‬سأصدر‭ ‬بيانا‭ ‬وسيكون‭ ‬مني‭ (‬نابعا‭ ‬من‭ ‬شخصه‭)‬‮»‬‭.‬

وأقر‭ ‬راشفورد‭ ‬إن‭ ‬استبعاده‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬الديربي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‭ ‬كان‭ ‬‮«‬محبطا‭... ‬مخيبا‭ ‬للآمال‭. ‬لكني‭ ‬أيضا‭ ‬شخص‭ ‬يعرف،‭ ‬مع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬العمر،‭ ‬كيف‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬النكسات‭. ‬ماذا‭ ‬سأفعل‭ ‬حيال‭ ‬ذلك؟‭ ‬هل‭ ‬أجلس‭ ‬وأبكي‭ ‬بشأن‭ ‬ذلك؟‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬أبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬القادمة‭ ‬التي‭ ‬أكون‭ ‬فيها‭ ‬متاحا‭ (‬للعب‭)‬‮»‬‭.‬

أظهر‭ ‬يونايتد‭ ‬تطورا‭ ‬منذ‭ ‬وصول‭ ‬أموريم‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬غياب‭ ‬راشفورد‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬الفريق،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬غارناتشو‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬مسألة‭ ‬تأديبية‮»‬‭.‬

وتطرّق‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬الجديد‭ ‬الأربعاء‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عشية‭ ‬مواجهة‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬إلى‭ ‬تصريحات‭ ‬راشفورد،‭ ‬مؤكدا‭ ‬رغبته‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬به،‭ ‬شارحا‭ ‬‮«‬لا‭ (‬لم‭ ‬أتحدث‭ ‬معه‭). ‬ليس‭ ‬بعد،‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬بالأمس‭ (‬عندما‭) ‬منحت‭ ‬اللاعبين‭ ‬إجازة‭ ‬ليوم‭ ‬واحد،‭ ‬لذا‭ ‬فهو‭ ‬لاعبنا‭ ‬وهو‭ ‬مستعد‭ ‬للمباراة‭ ‬التالية‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬بالطبع‭ ‬أرغب‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬به،‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مواهب‭ ‬كبيرة‭ ‬وهو‭ ‬موهبة‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬


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