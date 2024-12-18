موتسيبي يتفقد ملاعب كأس أمم إفريقيا للمحليين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة -(د ب أ): أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن رئيسه الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي سيقوم بزيارة للدول الثلاث تنزانيا وكينيا واوغندا، التي تستضيف نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين. وذكر كاف عبر موقعه الألكتروني الرسمي، أمس الأربعاء، أن موتسيبي سيبدأ جولة اليوم الخميس يزور خلالها لدار السلام بتنزانيا ثم يتوجه للعاصمة الكينية نيروبي، ثم يختتمها بزيارة العاصمة الأوغندية كمبالا.
وأضاف كاف في بيانه «خلال جولاته سيلتقي موتسيبي بمسؤولي الحكومات وقيادات كرة القدم واللجان المنظمة المحلية من البلدان الثلاثة». واوضح «يتضمن جدول الأنشطة واللقاءات زيارات للملاعب ومواقع التدريب التي تخضع حاليا للتجديدات استعدادا للبطولة العام المقبل».
وأوضح كاف «تأتي زيارة موتسيبي في أعقاب الجولة التفتيشية الثانية للدول الثلاث المضيفة التي أجراها وفد كاف في نوفمبر الماضي.
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