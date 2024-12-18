موتسيبي يتفقد ملاعب كأس أمم إفريقيا للمحليين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كاف‭) ‬أن‭ ‬رئيسه‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقي‭ ‬باتريس‭ ‬موتسيبي‭ ‬سيقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬للدول‭ ‬الثلاث‭ ‬تنزانيا‭ ‬وكينيا‭ ‬واوغندا،‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأفريقية‭ ‬للمحليين‭. ‬وذكر‭ ‬كاف‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الألكتروني‭ ‬الرسمي،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬موتسيبي‭ ‬سيبدأ‭ ‬جولة‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬يزور‭ ‬خلالها‭ ‬لدار‭ ‬السلام‭ ‬بتنزانيا‭ ‬ثم‭ ‬يتوجه‭ ‬للعاصمة‭ ‬الكينية‭ ‬نيروبي،‭ ‬ثم‭ ‬يختتمها‭ ‬بزيارة‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوغندية‭ ‬كمبالا‭.‬

وأضاف‭ ‬كاف‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬جولاته‭ ‬سيلتقي‭ ‬موتسيبي‭ ‬بمسؤولي‭ ‬الحكومات‭ ‬وقيادات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬واللجان‭ ‬المنظمة‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬الثلاثة‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬‮«‬يتضمن‭ ‬جدول‭ ‬الأنشطة‭ ‬واللقاءات‭ ‬زيارات‭ ‬للملاعب‭ ‬ومواقع‭ ‬التدريب‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬حاليا‭ ‬للتجديدات‭ ‬استعدادا‭ ‬للبطولة‭ ‬العام‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬كاف‭ ‬‮«‬تأتي‭ ‬زيارة‭ ‬موتسيبي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الجولة‭ ‬التفتيشية‭ ‬الثانية‭ ‬للدول‭ ‬الثلاث‭ ‬المضيفة‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬وفد‭ ‬كاف‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭.‬







