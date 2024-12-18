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وياه يغيب عن يوفنتوس

12/18/2024 7:17:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيغيب‭ ‬الأمريكي‭ ‬تيموثي‭ ‬وياه‭ ‬عن‭ ‬فريقه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬حتى‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجديد،‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬الإيطالي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬تعرّضه‭ ‬لإصابة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفخذ‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬إن‭ ‬وياه‭ ‬خضع‭ ‬لفحوصات‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬طفيفة‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬ذات‭ ‬الرأسين‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬الأيمن‮»‬‭.‬

وتعرّض‭ ‬تيموثي،‭ ‬نجل‭ ‬جورج‭ ‬وياه‭ ‬نجم‭ ‬ميلان‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬السابق‭ ‬الفائز‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬والرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لليبيريا،‭ ‬للإصابة‭ ‬خلال‭ ‬الدقائق‭ ‬التسع‭ ‬التي‭ ‬لعبها‭ ‬كبديل‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬على‭ ‬كالياري‭ ‬4‭-‬0‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬كأس‭ ‬إيطاليا‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬مواجهتي‭ ‬مونتسا‭ ‬وفيورنتينا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسافر‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬تياغو‭ ‬موتا‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬لخوض‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإيطالية‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وخاض‭ ‬اللاعب،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬وفي‭ ‬سجله‭ ‬42‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬18‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬مسجلا‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬ومقدما‭ ‬أربع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

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