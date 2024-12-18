وياه يغيب عن يوفنتوس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ميلانو - (أ ف ب): سيغيب الأمريكي تيموثي وياه عن فريقه يوفنتوس حتى بداية العام الجديد، بعدما أعلن النادي الإيطالي أمس الأربعاء تعرّضه لإصابة على مستوى الفخذ.
وقال النادي إن وياه خضع لفحوصات صباح أمس الأربعاء «كشفت عن إصابة طفيفة في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن».
وتعرّض تيموثي، نجل جورج وياه نجم ميلان وباريس سان جرمان السابق الفائز بالكرة الذهبية عام 1995 والرئيس السابق لليبيريا، للإصابة خلال الدقائق التسع التي لعبها كبديل في مباراة فوز فريق «السيدة العجوز» على كالياري 4-0 الثلاثاء ضمن كأس إيطاليا.
ومن المتوقع أن يغيب عن مواجهتي مونتسا وفيورنتينا في الدوري المحلي، قبل أن يسافر فريق المدرب تياغو موتا إلى السعودية لخوض الكأس السوبر الإيطالية حيث يواجه ميلان في نصف النهائي في الثالث من يناير المقبل.
وخاض اللاعب، البالغ من العمر 24 عاما وفي سجله 42 مباراة دولية، 18 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات هذا الموسم، مسجلا أربعة أهداف ومقدما أربع تمريرات حاسمة.
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