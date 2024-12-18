دريفيس يعود إلى تدريبات بوخوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دوسلدورف‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يعتزم‭ ‬باتريك‭ ‬دريفيس،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬فريق‭ ‬بوخوم‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬مشجع‭ ‬برشقه‭ ‬بقداحة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭.‬

وقال‭ ‬ديتير‭ ‬هيكينج‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لبوخوم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬التدريبات‭ ‬مجددا‭ (‬غدا‭) ‬الخميس‭. ‬ولكن‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يعالج‭ ‬ما‭ ‬حدث،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الأمر‭ ‬سهلا‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬يقللون‭ ‬مما‭ ‬حدث‭ ‬له‭ ‬ذهنيا‭ ‬بعد‭ ‬رشقه‭ ‬بالقداحة‭ ‬وما‭ ‬حدث‭ ‬بعدها‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬أنه‭ ‬يتطلع‭ ‬لمواجهة‭ ‬هايدنهايم‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نريده‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬الى‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬غدا‭ ‬وبعدها‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬حراسة‭ ‬عرين‭ ‬الفريق‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬المقبل‮»‬‭. ‬وقام‭ ‬مشجع‭ ‬ليونيون‭ ‬برلين‭ ‬برشق‭ ‬دريفيش‭ ‬بقداحة‭ ‬في‭ ‬رأسه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬الحارس‭ ‬من‭ ‬استكمال‭ ‬المباراة‭.‬

وخرج‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬25‭ ‬دقيقة‭ ‬قرر‭ ‬الحكم‭ ‬استئناف‭ ‬المباراة‭. ‬وانتهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭/‬1‭ ‬واستأنف‭ ‬بوخوم‭ ‬على‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديه‭ ‬أي‭ ‬تبديلات‭ ‬متبقية‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬دريفيس‭ ‬واضطر‭ ‬أحد‭ ‬مهاجمي‭ ‬الفريق‭ ‬لحراسة‭ ‬المرمى‭.‬