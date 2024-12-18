دريفيس يعود إلى تدريبات بوخوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دوسلدورف - (د ب أ): يعتزم باتريك دريفيس، حارس مرمى فريق بوخوم الألماني لكرة القدم، العودة الى تدريبات الفريق اليوم الخميس، بعد أن قام مشجع برشقه بقداحة في مباراة عطلة نهاية الأسبوع الماضية أمام يونيون برلين.
وقال ديتير هيكينج المدير الفني لبوخوم أمس الأربعاء: «من المقرر أن يعود الى التدريبات مجددا (غدا) الخميس. ولكن عليه أن يعالج ما حدث، لم يكن الأمر سهلا. أعتقد أن العديد من الأشخاص يقللون مما حدث له ذهنيا بعد رشقه بالقداحة وما حدث بعدها».
وذكر أنه يتطلع لمواجهة هايدنهايم مضيفا «نريده أن يعود بشكل كامل الى تدريبات الفريق غدا وبعدها نأمل أن يعود الى حراسة عرين الفريق يوم الاحد المقبل». وقام مشجع ليونيون برلين برشق دريفيش بقداحة في رأسه في الوقت بدل الضائع في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي، ولم يتمكن الحارس من استكمال المباراة.
وخرج اللاعبون من الملعب ولكن بعد مرور 25 دقيقة قرر الحكم استئناف المباراة. وانتهى اللقاء بالتعادل 1/1 واستأنف بوخوم على النتيجة في الاتحاد الألماني لكرة القدم، لأنه لم يكن لديه أي تبديلات متبقية بعد إصابة دريفيس واضطر أحد مهاجمي الفريق لحراسة المرمى.
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