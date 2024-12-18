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كونديه الأكثر مشاركة في 2024

12/18/2024 7:17:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تصدّر‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬جول‭ ‬كونديه‭ ‬قائمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأكثر‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بواقع‭ ‬69‭ ‬مباراة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬بحسب‭ ‬دراسة‭ ‬أجراها‭ ‬المركز‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الرياضية‭ (‬ CIES ‭) ‬نُشرت‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الجدل‭ ‬القائم‭ ‬حول‭ ‬ازدحام‭ ‬جدول‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

ويهيمن‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عاما،‭ ‬والذي‭ ‬ينشط‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الظهير‭ ‬الأيمن‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬والمنتخب‭ ‬الفرنسي،‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬وعدد‭ ‬الدقائق‭ ‬التي‭ ‬لعبها‭ ‬بالفعل‭: ‬5 ‭,‬ 872‭ ‬دقيقة‭.‬

ويتقدم‭ ‬كوندي‭ ‬الذي‭ ‬بإمكانه‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬70‭ ‬مباراة‭ ‬السبت‭ ‬إذا‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬المتصدر‭ ‬أمام‭ ‬ملاحقه‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬بفارق‭ ‬300‭ ‬دقيقة‭ ‬تقريبا‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الكولومبي‭ ‬جون‭ ‬أرياس‭ ‬لاعب‭ ‬فلوميننسي‭ ‬البرازيلي‭ (‬67‭ ‬مباراة‭).‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬فيديريكو‭ ‬فالفيردي‭ ‬لاعب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬بـ66‭ ‬مباراة‭.‬

ويتواجد‭ ‬لاعب‭ ‬فرنسي‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬هو‭ ‬مدافع‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وليام‭ ‬صليبا‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬عاشرا‭ (‬59‭ ‬مباراة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬الكندي‭ ‬جوناثان‭ ‬دايفيد‭ ‬مهاجم‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ17‭ (‬63‭ ‬مباراة‭).‬

وأكّد‭ ‬المركز‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الرياضية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أغلبية‭ ‬واضحة‭ ‬من‭ ‬الدقائق‭ ‬لُعبت‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭: ‬73 ‭,‬ 2 ‭%‬ ‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬توزعت‭ ‬الدقائق‭ ‬المتبقية‭ ‬بالتساوي‭ ‬تقريبا‭ ‬بين‭ ‬المسابقات‭ ‬القارية‭ ‬للأندية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ (‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭) ‬بواقع‭ ‬15 ‭,‬ 1 ‭%‬ ‭ ‬للأولى‭ ‬و13 ‭,‬ 4 ‭%‬ ‭ ‬للثانية‮»‬‭.‬

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