كونديه الأكثر مشاركة في 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): تصدّر الدولي الفرنسي جول كونديه قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في العالم عام 2024 بواقع 69 مباراة حتى الآن، بحسب دراسة أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية ( CIES ) نُشرت أمس الأربعاء، في سياق الجدل القائم حول ازدحام جدول مباريات كرة القدم.
ويهيمن قلب الدفاع البالغ من العمر 26 عاما، والذي ينشط في مركز الظهير الأيمن منذ سنوات عديدة مع برشلونة الإسباني والمنتخب الفرنسي، على الترتيب من حيث عدد المباريات التي خاضها وعدد الدقائق التي لعبها بالفعل: 5 , 872 دقيقة.
ويتقدم كوندي الذي بإمكانه أن يصل إلى 70 مباراة السبت إذا شارك في قمة الدوري الإسباني مع فريقه المتصدر أمام ملاحقه بفارق الأهداف أتلتيكو مدريد في اليوم الأخير من البطولة في 2024، بفارق 300 دقيقة تقريبا على صاحب المركز الثاني الكولومبي جون أرياس لاعب فلوميننسي البرازيلي (67 مباراة).
وجاء في المركز الثالث الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد الإسباني بـ66 مباراة.
ويتواجد لاعب فرنسي آخر في المراكز العشرة الأولى هو مدافع أرسنال الإنجليزي وليام صليبا الذي حلّ عاشرا (59 مباراة)، فيما جاء الكندي جوناثان دايفيد مهاجم ليل الفرنسي في المركز الـ17 (63 مباراة).
وأكّد المركز الدولي للدراسات الرياضية أن «أغلبية واضحة من الدقائق لُعبت على صعيد الأندية في البطولات المحلية: 73 , 2 % ».
وأضاف «توزعت الدقائق المتبقية بالتساوي تقريبا بين المسابقات القارية للأندية والمنتخبات الوطنية (بما في ذلك الألعاب الأولمبية) بواقع 15 , 1 % للأولى و13 , 4 % للثانية».
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