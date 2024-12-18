استقرار النفط وبرنت يسجل 73.31 دولار للبرميل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة.



وبحسب وكالة بلومبيرغ، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، أو 0.16 بالمئة، إلى 73.31 دولار للبرميل.



كما صعد خام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 11 سنتًا، أو 0.16 بالمئة، إلى 70.19 دولار للبرميل.

وفي السياق قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم، إن الطلب العالمي على الفحم أعلى من أى وقت مضى، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 77ر8 مليار طن في 2024.



وأشارت الوكالة إلى أن الطلب على الفحم سيظل مستقرًا نسبيًا حتى نهاية 2027، حيث إن مصادر الطاقة المتجددة تلعب دورًا أكبر في توليد الطاقة، وتراجع مستويات استهلاك الفحم في الصين.