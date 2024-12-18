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وزير الخارجية يبحث ونظيره البريطاني التطورات في سوريا

12/18/2024 7:10:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، جرى خلاله بحث التطورات في سوريا.
كما بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.








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