وزير الخارجية يبحث ونظيره البريطاني التطورات في سوريا
التاريخ
12/18/2024 7:10:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير
الخارجية البريطاني ديفيد لامي، جرى خلاله بحث التطورات في سوريا.
كما بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
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