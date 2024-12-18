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إعلام إسرائيلي: من الممكن التوصل إلى صفقة تبادل خلال أيام

12/18/2024 7:10:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار أنه من الممكن التوصل إلى تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة خلال أيام وتنفيذه خلال أسابيع قليلة.

وكانت قد نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحتكر المعلومات، ولا يطلع أحدا على تفاصيل المفاوضات سوى دائرة ضيقة جدا.

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