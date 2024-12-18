إعلام إسرائيلي: من الممكن التوصل إلى صفقة تبادل خلال أيام

إعلام إسرائيلي: من الممكن التوصل إلى صفقة تبادل خلال أيام
التاريخ
12/18/2024 7:10:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار أنه من الممكن التوصل إلى تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة خلال أيام وتنفيذه خلال أسابيع قليلة.
وكانت قد نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحتكر المعلومات، ولا يطلع أحدا على تفاصيل المفاوضات سوى دائرة ضيقة جدا.
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