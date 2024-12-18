8 شهداء في غارة اسرائيلية استهدفت منزلا بجباليا

8 شهداء في غارة اسرائيلية استهدفت منزلا بجباليا
التاريخ
12/18/2024 7:10:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
أفاد مراسل الجزيرة بوقوع إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بجوار مدرسة التابعين في حي الدرج شرق مدينة غزة.
MENAFN18122024000208011052ID1109009500
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.