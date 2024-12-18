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8 شهداء في غارة اسرائيلية استهدفت منزلا بجباليا

12/18/2024 7:10:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

أفاد مراسل الجزيرة بوقوع إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بجوار مدرسة التابعين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

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