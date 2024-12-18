مسؤول إسرائيلي: نشهد الأيام الأخيرة للمفاوضات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي رفيع "نشهد الأيام الأخيرة للمفاوضات وخلال أسبوع سنعرف إلى أين نتجه".



وأضافت "الاتجاه في المفاوضات إيجابي لكن أي شيء يمكن أن يحدث".



وبينت "المفاوضات لا يمكن أن تستمر للأبد".

