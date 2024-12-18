مسؤول إسرائيلي: نشهد الأيام الأخيرة للمفاوضات

مسؤول إسرائيلي: نشهد الأيام الأخيرة للمفاوضات
التاريخ
12/18/2024 7:10:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي رفيع "نشهد الأيام الأخيرة للمفاوضات وخلال أسبوع سنعرف إلى أين نتجه".
وأضافت "الاتجاه في المفاوضات إيجابي لكن أي شيء يمكن أن يحدث".
وبينت "المفاوضات لا يمكن أن تستمر للأبد".
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