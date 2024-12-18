Thursday, 19 December 2024 01:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نواب يبحثون موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها

12/18/2024 7:10:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحثت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، الأربعاء، موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية والدوائر والشركات التابعة لها، في إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025.
واستعرض السليحات في الاجتماع الذي حضره وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وأمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام وأمين عام هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور أحمد الصباغ ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة ورئيس إدارة محطة السمرا لتوليد الكهرباء يوسف حسن، مهام وزارة الطاقة بدءا من التزويد بالطاقة والغاز الطبيعي وتنظيم ورقابة السوق واستغلال المعادن واستكشافها.
وتساءل السليحات وأعضاء اللجنة عن خطط ومشاريع الاستراتيجية للوازرة للعام 2025، بعد تخصيص ميزانية تبلغ 25.2 مليون دينار في زيادة ما نسبته 7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
من جانبه، قال الخرابشة إن الوزارة تقوم بمجموعة من المهام الحيوية التي تشمل تأمين الطاقة، واستكشاف الغاز والنفط، وتنظيم ورقابة السوق، واستغلال الثروة المعدنية، إلى جانب دعم مشاريع الطاقة المتجددة والاستفادة من فرص الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن أبرز المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن تطوير استراتيجيات الوزارة في مجال الطاقة، مشروع تخزين الطاقة باستخدام مياه سد الموجب بقدرة 450 ميغاواط لمدة 7 ساعات بهدف تعزيز قدرة المملكة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وهو جزء من استراتيجية الوزارة لتحسين قدرة التخزين والطاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات السنوية في الحمل الكهربائي.
وفي مجال الغاز والنفط، بين الخرابشة أن الدراسات أظهرت وجود احتياطيات كبيرة من الغاز تبدأ من 9.2 تريليون متر مكعب وقد تصل الى 14.6 تريليون متر مكعب في أعلى نسبها، مشيراً أنه من المتوقع أن يتم استخراج حوالي 39 بالمئة من هذه الاحتياطيات.








MENAFN18122024000208011052ID1109009498

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث