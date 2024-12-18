أفريكسيم بنك يوقع مشروعا تاريخيا للطاقة الكهرومائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية

(MENAFN
- APO Group)
وقع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) اتفاقية تمويل مرفق إعداد مشروع الطاقة المتجددة للقطاع الخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يمثل خطوة رئيسية في توسيع البنية التحتية الخضراء في جميع أنحاء منطقة وسط إفريقيا.
من خلال الشراكة مع "كيباي للاستثمارات"، سيتولى البنك تمويل الدراسات الفنية ودراسات قابلية التمويل، والتكاليف القانونية والاستشارات المالية وجمع الأموال اللازمة لتطوير مشروع الطاقة الكهرومائية المستند إلى الخزانات والذي سيقام على طول نهر لوفيرا بقدرة تصل إلى 200 ميجاوات. كما سيتولى البنك زمام المبادرة في هيكلة تمويل الدين للمشروع.
وتماشيا مع استراتيجية أفريكسيم بنك لتمويل المناخ، يمثل المشروع أول مبادرة للطاقة المتجددة من القطاع الخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية. سيحقق مشروع الطاقة هذا فوائد كبيرة، من حلال توفير طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لشركات التعدين مما يتيح الاستفادة من المعادن الهامة بما في ذلك النحاس والكوبالت مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعزيز الاحتفاظ بالقيمة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل على توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء إلى المجتمع القريب مما يعزز الوصول إلى مرافق التعليم والرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يؤدي المشروع عند اكتماله إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 108,000 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا مما يساعد جمهورية الكونغو الديمقراطية على تحقيق أهدافها المناخية بموجب اتفاقية باريس والمساهمات المحددة وطنيا المحدثة.
وقعت الاتفاقية السيدة كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للتجارة البينية الأفريقية وتنمية الصادرات في أفريكسيم بنك نيابة عن
أفريكسيم بنك، بينما
وقع السيد إريك مونغا، الرئيس التنفيذي لشركة كيباي للاستثمارات نيابة عن شركته.
وتعليقا على الصفقة،
قالت السيدة أواني : "يؤكد حفل التوقيع هذا على التزام أفريكسيم بنك بدعم مشاريع الطاقة المتجددة التي تحفز أنشطة التصنيع وتنمية الصادرات مع تعزيز الانتقال الطاقي العادل. يلتزم أفريكسيم بنك بدعم الانتقال الطاقي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتعزيز أمن الطاقة في البلاد مع الاستفادة من إمكاناته الهائلة للطاقة المتجددة لتطوير بنية تحتية مستدامة للطاقة تدعم التجارة".
وأضاف: "يعزز هذا التمويل التزام أفريكسيم بنك بتعبئة رأس المال الخاص لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتأمين مستقبل مستدام لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة. كما أننا فخورون بتسليط الضوء على الهيكل المبتكر الذي يشمل سوقا مقيدا يعزز قابلية المشروع للتمويل ".
وفي حديثه خلال حفل التوقيع، أكد السيد إريك مونغا، الرئيس التنفيذي لشركة كيباي للاستثمارات ، على أن المشروع أدى إلى تجدد التفاؤل بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية بين السكان المحليين وفي جميع أنحاء البلاد. وقال: "من المهم أن تجني المجتمعات المحلية فوائد المشروع - بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة وبناء القدرات لقطاع الطاقة المتجددة المستقبلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية".
ومن المتوقع أن تؤدي المبادرة عند اكتمالها إلى خلق أكثر من 2,000 فرص وظيفية مباشرة و952 وظيفة غير مباشرة، وزيادة صيد الأسماك والأنشطة الاقتصادية الأخرى في الخزان. وتشمل المزايا الأخرى تحقيق الإيرادات الضريبية لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى 30 عاما من المشروع، وتطوير التجمعات الصناعية حول منطقة التعدين.
تم تأسيس شركة كيباي للاستثمارات لتطوير وتصميم وبناء وتركيب وتشغيل وإدارة محطة طاقة كهرومائية قائمة على الخزانات بسعة تصل إلى 200 ميجاوات.
توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.
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فنسنت موسومبا
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نبذة عن أفريكسيم بنك:
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف لعموم إفريقيا مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. أطلق أفريكسيم بنك، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، النظام الأفريقي للدفع والتسوية الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، يقوم البنك بإنشاء صندوق تسوية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. في نهاية ديسمبر 2023 ، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 37.3 مليار دولار أمريكي ، وبلغت أموال المساهمين 6.1 مليار دولار أمريكي. حصل أفريكسيم بنك على تصنيفات من الدرجة الاستثمارية من قبل GCR (مقياس دولي) (A) و موديس(Baa1) و الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني (A-) و فيتش (BBB). وقد تطور أفريكسيم بنك ليصبح كيانا يضم البنك وفرعيه صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية لتأمين (يشار إليها معا باسم "المجموعة"). يقع المقر الرئيسي للبنك في القاهرة ، مصر.
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