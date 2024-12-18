أفريكسيم بنك يوقع مشروعا تاريخيا للطاقة الكهرومائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية

وقع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) اتفاقية تمويل مرفق إعداد مشروع الطاقة المتجددة للقطاع الخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يمثل خطوة رئيسية في توسيع البنية التحتية الخضراء في جميع أنحاء منطقة وسط إفريقيا.

من خلال الشراكة مع "كيباي للاستثمارات"، سيتولى البنك تمويل الدراسات الفنية ودراسات قابلية التمويل، والتكاليف القانونية والاستشارات المالية وجمع الأموال اللازمة لتطوير مشروع الطاقة الكهرومائية المستند إلى الخزانات والذي سيقام على طول نهر لوفيرا بقدرة تصل إلى 200 ميجاوات. كما سيتولى البنك زمام المبادرة في هيكلة تمويل الدين للمشروع.

وتماشيا مع استراتيجية أفريكسيم بنك لتمويل المناخ، يمثل المشروع أول مبادرة للطاقة المتجددة من القطاع الخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية. سيحقق مشروع الطاقة هذا فوائد كبيرة، من حلال توفير طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لشركات التعدين مما يتيح الاستفادة من المعادن الهامة بما في ذلك النحاس والكوبالت مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعزيز الاحتفاظ بالقيمة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل على توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء إلى المجتمع القريب مما يعزز الوصول إلى مرافق التعليم والرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يؤدي المشروع عند اكتماله إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 108,000 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا مما يساعد جمهورية الكونغو الديمقراطية على تحقيق أهدافها المناخية بموجب اتفاقية باريس والمساهمات المحددة وطنيا المحدثة.

وقعت الاتفاقية السيدة كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للتجارة البينية الأفريقية وتنمية الصادرات في أفريكسيم بنك نيابة عن

أفريكسيم بنك، بينما

وقع السيد إريك مونغا، الرئيس التنفيذي لشركة كيباي للاستثمارات نيابة عن شركته.

وتعليقا على الصفقة،

قالت السيدة أواني : "يؤكد حفل التوقيع هذا على التزام أفريكسيم بنك بدعم مشاريع الطاقة المتجددة التي تحفز أنشطة التصنيع وتنمية الصادرات مع تعزيز الانتقال الطاقي العادل. يلتزم أفريكسيم بنك بدعم الانتقال الطاقي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتعزيز أمن الطاقة في البلاد مع الاستفادة من إمكاناته الهائلة للطاقة المتجددة لتطوير بنية تحتية مستدامة للطاقة تدعم التجارة".



وأضاف: "يعزز هذا التمويل التزام أفريكسيم بنك بتعبئة رأس المال الخاص لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتأمين مستقبل مستدام لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة. كما أننا فخورون بتسليط الضوء على الهيكل المبتكر الذي يشمل سوقا مقيدا يعزز قابلية المشروع للتمويل ".

وفي حديثه خلال حفل التوقيع، أكد السيد إريك مونغا، الرئيس التنفيذي لشركة كيباي للاستثمارات ، على أن المشروع أدى إلى تجدد التفاؤل بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية بين السكان المحليين وفي جميع أنحاء البلاد. وقال: "من المهم أن تجني المجتمعات المحلية فوائد المشروع - بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة وبناء القدرات لقطاع الطاقة المتجددة المستقبلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

ومن المتوقع أن تؤدي المبادرة عند اكتمالها إلى خلق أكثر من 2,000 فرص وظيفية مباشرة و952 وظيفة غير مباشرة، وزيادة صيد الأسماك والأنشطة الاقتصادية الأخرى في الخزان. وتشمل المزايا الأخرى تحقيق الإيرادات الضريبية لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى 30 عاما من المشروع، وتطوير التجمعات الصناعية حول منطقة التعدين.

تم تأسيس شركة كيباي للاستثمارات لتطوير وتصميم وبناء وتركيب وتشغيل وإدارة محطة طاقة كهرومائية قائمة على الخزانات بسعة تصل إلى 200 ميجاوات.

توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.

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فنسنت موسومبا

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نبذة عن أفريكسيم بنك:

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف لعموم إفريقيا مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. أطلق أفريكسيم بنك، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، النظام الأفريقي للدفع والتسوية الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، يقوم البنك بإنشاء صندوق تسوية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. في نهاية ديسمبر 2023 ، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 37.3 مليار دولار أمريكي ، وبلغت أموال المساهمين 6.1 مليار دولار أمريكي. حصل أفريكسيم بنك على تصنيفات من الدرجة الاستثمارية من قبل GCR (مقياس دولي) (A) و موديس(Baa1) و الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني (A-) و فيتش (BBB). وقد تطور أفريكسيم بنك ليصبح كيانا يضم البنك وفرعيه صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية لتأمين (يشار إليها معا باسم "المجموعة"). يقع المقر الرئيسي للبنك في القاهرة ، مصر.

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