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وزير الخارجية يؤكد عمق علاقات الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي

12/18/2024 3:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويكه.
وأكد الصفدي وسويكه خلال الاتصال عمق علاقات الشراكة الراسخة بين المملكة والاتحاد الأوروبي والحرص على تعزيزها تعاونا أشمل في مختلف المجالات.
وهنأ الصفدي سويكه بتوليها مسؤولياتها الجديدة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي يوليه الأردن للعلاقات مع الاتحاد وتثمينه لدعم الاتحاد الأوروبي للمملكة.
كما أكد الصفدي وسويكه أهمية المحادثات المبذولة لإنجاز اتفاقية الشراكة الاستراتجية في أقرب وقت ممكن.
وبحث الصفدي والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكه تعزيز التعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط الذي يرأسه الأردن والاتحاد الأوروبي.
كما بحث الصفدي وسويكه جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ينهي العدوان على غزة والتعاون في إيصال المساعدات إلى القطاع.
الصفدي وسويكه بحثا أيضا، تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكدا أهمية استقرار سوريا وأمنها ودعم المملكة والاتحاد إطلاق عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ وحدتها وسيادتها، وتضمن حقوق جميع مواطنيها.
واتفق الصفدي وسويكه على إدامة التواصل والعمل على تطوير العلاقات في مختلف المجالات.








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