القسام تقتل 6 جنود إسرائيليين شمال غزة

القسام تقتل 6 جنود إسرائيليين شمال غزة
التاريخ
12/18/2024 3:13:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت كتائب القسام أنها أجهزت على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر، قرب مسجد الخلفاء وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وأضافت أنها أجهزت على جندي سادس بجوار دبابة ميركافا واستولت على سلاحه، ثم ألقت قنبلتين على الدبابة في بيت لاهيا.
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