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القسام تقتل 6 جنود إسرائيليين شمال غزة

12/18/2024 3:13:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام أنها أجهزت على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر، قرب مسجد الخلفاء وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وأضافت أنها أجهزت على جندي سادس بجوار دبابة ميركافا واستولت على سلاحه، ثم ألقت قنبلتين على الدبابة في بيت لاهيا.








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