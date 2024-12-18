عاجل إعلام إسرائيلي: نتنياهو يحتكر المعلومات المتعلقة بالصفقة

عاجل إعلام إسرائيلي: نتنياهو يحتكر المعلومات المتعلقة بالصفقة
التاريخ
12/18/2024 3:12:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
يحتكر المعلومات، ولا يطلع أحدا على تفاصيل المفاوضات سوى دائرة ضيقة جدا.
ووفق القناة، فإن المسائل الخلافية هي: "عدد الأسرى الأحياء الذي سيطلق سراحهم من قطاع غزة، ومنظومة الإشراف على عودة النازحين لشمال القطاع، وهوية الأسرى الفلسطينيين."
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