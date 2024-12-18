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عاجل إعلام إسرائيلي: نتنياهو يحتكر المعلومات المتعلقة بالصفقة

12/18/2024 3:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحتكر المعلومات، ولا يطلع أحدا على تفاصيل المفاوضات سوى دائرة ضيقة جدا.

ووفق القناة، فإن المسائل الخلافية هي: "عدد الأسرى الأحياء الذي سيطلق سراحهم من قطاع غزة، ومنظومة الإشراف على عودة النازحين لشمال القطاع، وهوية الأسرى الفلسطينيين."

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