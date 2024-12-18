الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
خفض الفيدرالي الأمريكي اليوم أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى نطاق بين 4.25% و4.5% تماشيا مع التوقعات.
يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدأ خفّض الفائدة في سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75 و5%، ثم خفضها بواقع 25 نقطة في الاجتماع التالي في نوفمبر الماضي لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%.
ويقيم المستثمرون احتمالات أن تؤدي سياسات ترمب لزيادة التضخم وتغيير مسار قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
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