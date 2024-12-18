الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خفض الفيدرالي الأمريكي اليوم أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى نطاق بين 4.25% و4.5% تماشيا مع التوقعات.

يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدأ خفّض الفائدة في سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75 و5%، ثم خفضها بواقع 25 نقطة في الاجتماع التالي في نوفمبر الماضي لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%.

ويقيم المستثمرون احتمالات أن تؤدي سياسات لزيادة التضخم وتغيير مسار قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.