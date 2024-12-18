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الكرملين: نرى تدخلا سافرا في شؤون جورجيا من قبل الاتحاد الأوروبي

12/18/2024 3:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتهم المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف سلطات الاتحاد الأوروبي بـ "التدخل السافر" في شؤون جورجيا على خلفية الانتخابات البرلمانية في هذا البلد.

وقال بيسكوف في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الأربعاء: "نتابع بدهشة تدخلا سافرا في الشؤون الجورجية من جانب الأوروبيين والمحاولات لممارسة ضغط فظ على السلطات الجورجية"، مضيفا أن "هذا يتخطي كل الحدود".

وفي معرض حديثه عن حالة العلاقات بين روسيا وجورجيا، شدد بيسكوف على أن موسكو "لم تتدخل ولا تعتزم التدخل في شؤون جورجيا بأي شكل من الأشكال".

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