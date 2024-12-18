الكرملين: نرى تدخلا سافرا في شؤون جورجيا من قبل الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اتهم المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف سلطات الاتحاد الأوروبي بـ "التدخل السافر" في شؤون جورجيا على خلفية الانتخابات البرلمانية في هذا البلد.
وقال بيسكوف في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الأربعاء: "نتابع بدهشة تدخلا سافرا في الشؤون الجورجية من جانب الأوروبيين والمحاولات لممارسة ضغط فظ على السلطات الجورجية"، مضيفا أن "هذا يتخطي كل الحدود".
وفي معرض حديثه عن حالة العلاقات بين روسيا وجورجيا، شدد بيسكوف على أن موسكو "لم تتدخل ولا تعتزم التدخل في شؤون جورجيا بأي شكل من الأشكال".
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