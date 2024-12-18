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غوتيريش: انهاء الاحتلال وحل الصراع وقيام دولة فلسطينية مستقلة مسار طال انتظاره

12/18/2024 3:12:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام انطونيو غوتيريش سيشارك في مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية في حزيران المقبل.


وقررت الجمعية العامة 18 أيلول الماضي عقد "مؤتمر دولي رفيع المستوى من أجل تسوية قضية فلسطين سلمياً وتنفيذ حل الدولتين" في حزيران.


وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي للمنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك إن الأمين العام سيشارك في الجزء الافتتاحي من المؤتمر، مؤكدا استعداده لدعم المؤتمر حسب الضرورة لضمان نجاحه.


وأوضح أن "المنطقة تحتاج إلى عمل عاجل لا رجعة فيه لتمكين الأطراف من إعادة الإنخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع".


كما شدد على أن ذلك "يجب أن يحدث بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية سعياً إلى تحقيق رؤية الدولتين- إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة وقابلة للحياة وذات سيادة - تعيشان جنباً إلى جنب ".

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