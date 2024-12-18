قتلوها وألقوها بالنيل.. جريمة مروعة تهز مصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت تسجيلات صوتية على الهاتف المحمول تفاصيل جريمة قتل مروعة ارتكبها ثلاثة أشقاء ضد شقيقتهم في محافظة سوهاج بمصر.
وتلقى الأمن بلاغاً من ربة منزل تفيد بقيام زوجها وشقيقيه بقتل شقيقتهم "كريمة" 23 عاماً للشك في سلوكها.
وأضافت المبلغة بقيام المذكورين بدفن جثة المجني عليها داخل مسكن والدهم، وتابعت أنها علمت بالواقعة مؤخراً خلال عبثها بالهاتف المحمول الخاص بزوجها، واكتشافها وجود تسجيلات صوتية بين زوجها وشقيقيه، مفادها اعتزامهم التخلص من المذكورة لزعمهم سوء سلوكها.
وأوضحت المبلغة أنها عند مواجهة زوجها اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقيه، وعللت عدم إبلاغها بالواقعة في حينها خشيتها من اعتداء زوجها عليها.
دفنها بغرفة
جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل شقيقتهم خنقاً لذات السبب، ودفنها بأرضية غرفة بمنزل والدهم.
وأضافوا بأنه عقب قيام زوجة الأول "المبلغة" بتهديد زوجها بفضح أمرهم استخرجوا رفات جثة المجني عليها ووضعوها داخل كيس بلاستيك ونقلوها على دراجة بخارية خاصة بالمتهم الأول وتم إلقاء الجوال في نهر النيل خشية افتضاح أمرهم.
وأضافوا بقيامهم بعمل طبقة إسمنتية في أرضية الغرفة محل الواقعة عقب استخراج الجثة.
وحررت السلطات الأمنية المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وحبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات.
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