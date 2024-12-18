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قتلوها وألقوها بالنيل.. جريمة مروعة تهز مصر

12/18/2024 3:09:43 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت تسجيلات صوتية على الهاتف المحمول تفاصيل جريمة قتل مروعة ارتكبها ثلاثة أشقاء ضد شقيقتهم في محافظة سوهاج بمصر.

وتلقى الأمن بلاغاً من ربة منزل تفيد بقيام زوجها وشقيقيه بقتل شقيقتهم "كريمة" 23 عاماً للشك في سلوكها.

وأضافت المبلغة بقيام المذكورين بدفن جثة المجني عليها داخل مسكن والدهم، وتابعت أنها علمت بالواقعة مؤخراً خلال عبثها بالهاتف المحمول الخاص بزوجها، واكتشافها وجود تسجيلات صوتية بين زوجها وشقيقيه، مفادها اعتزامهم التخلص من المذكورة لزعمهم سوء سلوكها.

وأوضحت المبلغة أنها عند مواجهة زوجها اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقيه، وعللت عدم إبلاغها بالواقعة في حينها خشيتها من اعتداء زوجها عليها.


دفنها بغرفة

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل شقيقتهم خنقاً لذات السبب، ودفنها بأرضية غرفة بمنزل والدهم.

وأضافوا بأنه عقب قيام زوجة الأول "المبلغة" بتهديد زوجها بفضح أمرهم استخرجوا رفات جثة المجني عليها ووضعوها داخل كيس بلاستيك ونقلوها على دراجة بخارية خاصة بالمتهم الأول وتم إلقاء الجوال في نهر النيل خشية افتضاح أمرهم.

وأضافوا بقيامهم بعمل طبقة إسمنتية في أرضية الغرفة محل الواقعة عقب استخراج الجثة.

وحررت السلطات الأمنية المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وحبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات.

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