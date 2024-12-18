وزير الاتصال الحكومي : الأردن يستذكر بفخر شهداء قلعة الكرك ويؤكد استمرار حربه ضد الإرهاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا ) -أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الأردن يواصل استذكار شهداء قلعة الكرك الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن مشيرًا إلى أن تضحياتهم ستظل محفورة في ذاكرة كل الأردنيين.
وقال الوزير: "نستذكر اليوم بألم وفخر شهداءنا الأبرار الذين ارتقوا في سبيل الوطن، وهم يحملون راية الحق والعدل لقد كانت تضحياتهم تجسيدًا لمعاني البطولة والشجاعة وسيبقى اسمهم محفورًا في قلوبنا كرموزٍ للعز والفخر".
وأضاف: "أن الأردن وسط التحديات التي تواجهه، سيظل عصيًا على أيادي الإرهاب الغادرة فقد أثبتنا مرارًا وتكرارًا أن وحدتنا الوطنية وقيمنا المتجذرة في التسامح والتعاون هي الحصن الذي يحمينا من كل محاولات النيل من استقرارنا وأمننا".
وأكد الوزير أن الأردن سيبقى قويًا ومتماسكًا وماضٍ في مسيرته نحو البناء والتنمية مستلهمًا من تضحيات شهداء الوطن العزة والكرامة تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
يشار الى ان حادثة قلعة الكرك نفذها مجموعة إرهابية عام 2016 بإطلاق النار في القلعة تجاه أفراد من الأمن العام والمدنيين ونتج عن الحادثة إصابة واستشهاد عدد من المواطنين.
--(بترا )
ع ط
18/12/2024 20:56:57
MENAFN18122024000117011021ID1109008927
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