وزير الاتصال الحكومي : الأردن يستذكر بفخر شهداء قلعة الكرك ويؤكد استمرار حربه ضد الإرهاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا ) -أكد الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الأردن يواصل استذكار شهداء قلعة الكرك الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن مشيرًا إلى أن تضحياتهم ستظل محفورة في ذاكرة كل الأردنيين.

وقال الوزير: "نستذكر اليوم بألم وفخر شهداءنا الأبرار الذين ارتقوا في سبيل الوطن، وهم يحملون راية الحق والعدل لقد كانت تضحياتهم تجسيدًا لمعاني البطولة والشجاعة وسيبقى اسمهم محفورًا في قلوبنا كرموزٍ للعز والفخر".

وأضاف: "أن الأردن وسط التحديات التي تواجهه، سيظل عصيًا على أيادي الإرهاب الغادرة فقد أثبتنا مرارًا وتكرارًا أن وحدتنا الوطنية وقيمنا المتجذرة في التسامح والتعاون هي الحصن الذي يحمينا من كل محاولات النيل من استقرارنا وأمننا".

وأكد الوزير أن الأردن سيبقى قويًا ومتماسكًا وماضٍ في مسيرته نحو البناء والتنمية مستلهمًا من تضحيات شهداء الوطن العزة والكرامة تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

يشار الى ان حادثة قلعة الكرك نفذها مجموعة إرهابية عام 2016 بإطلاق النار في القلعة تجاه أفراد من الأمن العام والمدنيين ونتج عن الحادثة إصابة واستشهاد عدد من المواطنين.

--(بترا )

ع ط

18/12/2024 20:56:57