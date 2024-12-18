وزارة العدل: تداول 144 عقارا بقيمة 106 ملايين دينار خلال الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 18 - 12 (كونا) -- أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل اليوم الاربعاء تداول 144 عقدا عقاريا في البلاد خلال الأسبوع الماضي بقيمة إجمالية بلغت 106 ملايين دينار كويتي (نحو 4ر349 مليون دولار أمريكي).
وقالت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة عن تداولات الأسبوع الماضي (ما بين 8 و12 ديسمبر الجاري) إن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة بـ59 عقارا بقيمة 5ر37 مليون دينار (نحو 124 مليون دولار).
وذكرت أن عقود العقار الاستثماري جاءت ثانيا بتداول 40 عقارا بقيمة 6ر44 مليون دينار (نحو 147 مليون دولار) فيما شهد العقار التجاري بيع 7 عقارات بقيمة 18 مليون دينار (حوالي 59 مليون دولار) فيما شهد العقار الحرفي صفقتين بقيمة 3ر5 مليون دينار (حوالي 4ر17 مليون دلار) ولم يشهد الشريط الساحلي أو المعارض أو المخازن أو الصناعي أي تحرك خلال الأسبوع الماضي.
وأظهرت الإحصائية حسب التوزيع الجغرافي تداول 15 عقدا بالعقار الخاص و 13 عقدا في العقار الاستثماري وعقدين بالعقار التجاري في محافظة العاصمة فيما جرى تداول 16 عقارا خاصا و7 عقارات استثمارية وعقار تجاري وحيد في محافظة حولي بينما تم تداول 13 عقارا في (الخاص) وأربعة عقارات استمارية وعقد وحيد حرفي بالفروانية.
وأشارت إلى أن محافظة مبارك الكبير شهدت تداول 14 عقدا في العقار الخاص وعقد وحيد استثماري وملثه حرفي فيما شهدت محافظة الأحمدي أكبر عدد لجهة التداولات من خلال 33 عقدا في الخاص و 15 عقدا في العقارات الاستثمارية بينما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على أربعة عقود في العقار الخاص وعقدين تجاريين. (النهاية)
ف ن ك / أ م ح
MENAFN18122024000071011013ID1109008845
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