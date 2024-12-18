الرئيس الأمريكي: لا شيء خطير وراء المسيرات في سماء نيوجيرسي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 18 - 12 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء في أول تعليق له على المشاهدات التي يتم الإبلاغ عنها منذ أسابيع لمسيرات في الأجواء المدنية والعسكرية لولاية (نيوجيرسي) ومحيطها إنه لا يبدو أن شيئا "خطيرا" يقف وراءها.
وأضاف بايدن في حديث للصحفيين بالبيت الأبيض ان السلطات المعنية تقوم بالتحقق من جميع التقارير ذات الصلة بالإشارة إلى التحقق من المشاهدات عبر تعاون وزارتي الدفاع (بنتاغون) والأمن الداخلي بالإضافة إلى مكتب التحقيقات وإدارة الطيران الفيدراليين مع سلطات ولاية (نيوجيرسي) وهيئات انفاذ القانون المحلية في الولاية.
وأوضح ان "ثمة الكثير من المسيرات المرخصة هناك أعتقد أن واحدة بدأت الأمر وأراد الباقون الدخول فيه" مؤكدا "متابعة الأمر عن كثب ولكن حتى الآن لا يوجد إحساس بالخطر".
ويأتي تأكيد بايدن بعد ساعات من نفي (بنتاغون) على لسان المتحدث باسمها بات رايدر أن تكون أي من تلك المسيرات "من أصول وزارة الدفاع أو ضمن أي نوع من البرامج التجريبية" التابعة للوزارة.
كما أصدرت الحكومة الفيدرالية بيانا مشتركا بين الوزارتين والوكالتين المولجتين دعم جهود التحقيق في المشاهدات طمأنت فيه المواطنين الأمريكيين إلى أنه لم يتم تحديد "أي شيء غير عادي" مؤكدة "لا نقيم النشاط حتى الآن على أنه خطر على الأمن القومي أو السلامة العامة فوق المجال الجوي المدني في (نيوجيرسي) أو ولايات أخرى في الشمال الشرقي".
وجاء البيان غداة إدلاء منسق الاتصالات الاستراتيجية جون كيربي بتصريح تضمن الفحوى ذاته.
ويتفاعل موضوع المسيرات "المبلغ عن مشاهدتها منذ أسابيع حتى أنه تم ربطها بأعراض زكام أصابت مواطنين زعم بعضهم أنها بسبب إلقاء مواد تسبب تلك الأمراض على مناطقهم مما دفع مسؤولين صحيين إلى التذكير بأن فصل الشتاء هو موسم الانفلونزا والأعراض التي يعانون منها عادية ومألوفة خلال هذه الفترة من العام ولا علاقة لها بالمسيرات.
كما أغلقت وزارة الطاقة الأمريكية أول أمس باب تكهنات آخر بعد انتشار مزاعم أن تلك المسيرات تم نشرها للبحث عن قطعة من المعدات الطبية المستخدمة في عمليات مسح مخصص لمرض السرطان "فقدت أثناء النقل" منذ بضعة أيام لكونها تحتوي على مواد مشعة عبر التأكيد أن القطعة المفقودة "تم إيجادها وإعادتها بشكل آمن".
ونشأ الربط بين مشاهدات المسيرات والمواد المشعة عندما أصدرت لجنة تنظيم الطاقة النووية الأمريكية تنبيها في الخامس من الشهر الحالي بشأن فقدان القطعة الطبية قبل ثلاثة أيام من نشر التنبيه.
ومن جانبها قالت وزارة حماية البيئة في (نيوجيرسي) في بيان إن الجهاز يحتوي على "مصدر إشعاع منخفض المستوى للغاية معتمد للشحن من خلال شركات النقل وتم تحديد موقعه وإعادة تعبئته وإرساله إلى الشركة المصنعة من منشأة شحن (فيديكس) حيث فقد".
غير أن التشكيك الأكثر تأثيرا على الجمهور جاء من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي قال في مؤتمر صحفي عقده مطلع الأسبوع الجاري إن "شيئا غريبا يحدث" وزعم ترامب أن المسؤولين الحكوميين "لا يريدون إخبار الناس" مضيفا "أعتقد أنهم سيكونون أفضل حالا إذا قالوا ما هو".
وتابع "يعلم جيشنا ورئيسنا ولسبب ما يريدون إبقاء الناس في حالة من الترقب".
يذكر أن الاعلام الأمريكي يتداول منذ أسابيع تقارير عن مشاهدة ما وصفت بأنها مسيرات "غامضة" تحلق في أجواء ولاية (نيوجيرسي) الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة بالإضافة إلى عدة مناطق في محيط الولاية. (النهاية)
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