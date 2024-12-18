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الرئيس الأمريكي: لا شيء خطير وراء المسيرات في سماء نيوجيرسي

12/18/2024 3:03:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 12 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء في أول تعليق له على المشاهدات التي يتم الإبلاغ عنها منذ أسابيع لمسيرات في الأجواء المدنية والعسكرية لولاية (نيوجيرسي) ومحيطها إنه لا يبدو أن شيئا "خطيرا" يقف وراءها.
وأضاف بايدن في حديث للصحفيين بالبيت الأبيض ان السلطات المعنية تقوم بالتحقق من جميع التقارير ذات الصلة بالإشارة إلى التحقق من المشاهدات عبر تعاون وزارتي الدفاع (بنتاغون) والأمن الداخلي بالإضافة إلى مكتب التحقيقات وإدارة الطيران الفيدراليين مع سلطات ولاية (نيوجيرسي) وهيئات انفاذ القانون المحلية في الولاية.
وأوضح ان "ثمة الكثير من المسيرات المرخصة هناك أعتقد أن واحدة بدأت الأمر وأراد الباقون الدخول فيه" مؤكدا "متابعة الأمر عن كثب ولكن حتى الآن لا يوجد إحساس بالخطر".
ويأتي تأكيد بايدن بعد ساعات من نفي (بنتاغون) على لسان المتحدث باسمها بات رايدر أن تكون أي من تلك المسيرات "من أصول وزارة الدفاع أو ضمن أي نوع من البرامج التجريبية" التابعة للوزارة.
كما أصدرت الحكومة الفيدرالية بيانا مشتركا بين الوزارتين والوكالتين المولجتين دعم جهود التحقيق في المشاهدات طمأنت فيه المواطنين الأمريكيين إلى أنه لم يتم تحديد "أي شيء غير عادي" مؤكدة "لا نقيم النشاط حتى الآن على أنه خطر على الأمن القومي أو السلامة العامة فوق المجال الجوي المدني في (نيوجيرسي) أو ولايات أخرى في الشمال الشرقي".
وجاء البيان غداة إدلاء منسق الاتصالات الاستراتيجية جون كيربي بتصريح تضمن الفحوى ذاته.
ويتفاعل موضوع المسيرات "المبلغ عن مشاهدتها منذ أسابيع حتى أنه تم ربطها بأعراض زكام أصابت مواطنين زعم بعضهم أنها بسبب إلقاء مواد تسبب تلك الأمراض على مناطقهم مما دفع مسؤولين صحيين إلى التذكير بأن فصل الشتاء هو موسم الانفلونزا والأعراض التي يعانون منها عادية ومألوفة خلال هذه الفترة من العام ولا علاقة لها بالمسيرات.
كما أغلقت وزارة الطاقة الأمريكية أول أمس باب تكهنات آخر بعد انتشار مزاعم أن تلك المسيرات تم نشرها للبحث عن قطعة من المعدات الطبية المستخدمة في عمليات مسح مخصص لمرض السرطان "فقدت أثناء النقل" منذ بضعة أيام لكونها تحتوي على مواد مشعة عبر التأكيد أن القطعة المفقودة "تم إيجادها وإعادتها بشكل آمن".
ونشأ الربط بين مشاهدات المسيرات والمواد المشعة عندما أصدرت لجنة تنظيم الطاقة النووية الأمريكية تنبيها في الخامس من الشهر الحالي بشأن فقدان القطعة الطبية قبل ثلاثة أيام من نشر التنبيه.
ومن جانبها قالت وزارة حماية البيئة في (نيوجيرسي) في بيان إن الجهاز يحتوي على "مصدر إشعاع منخفض المستوى للغاية معتمد للشحن من خلال شركات النقل وتم تحديد موقعه وإعادة تعبئته وإرساله إلى الشركة المصنعة من منشأة شحن (فيديكس) حيث فقد".
غير أن التشكيك الأكثر تأثيرا على الجمهور جاء من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي قال في مؤتمر صحفي عقده مطلع الأسبوع الجاري إن "شيئا غريبا يحدث" وزعم ترامب أن المسؤولين الحكوميين "لا يريدون إخبار الناس" مضيفا "أعتقد أنهم سيكونون أفضل حالا إذا قالوا ما هو".
وتابع "يعلم جيشنا ورئيسنا ولسبب ما يريدون إبقاء الناس في حالة من الترقب".
يذكر أن الاعلام الأمريكي يتداول منذ أسابيع تقارير عن مشاهدة ما وصفت بأنها مسيرات "غامضة" تحلق في أجواء ولاية (نيوجيرسي) الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة بالإضافة إلى عدة مناطق في محيط الولاية. (النهاية)

ر س ر / ر س



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