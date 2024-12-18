الشرطة اليمنية تحرر مواطنا روسيا بعد ساعات من اختطافه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 18 – 12 (كونا) -- أعلنت الشرطة اليمنية اليوم الأربعاء أنها حررت مواطنا روسيا بعد ساعات من اختطافه على يد عناصر خارجة عن القانون بمحافظة أبين بجنوب اليمن.
وأوضحت إدارة أمن أبين في بيان صحفي أن قوات الطوارئ التابعة لها طوقت مكان اختطاف المواطن الروسي في منطقة المعجلة بمديرية المحفد وجرى تحرير الرهينة بعد ساعات على تلقيها البلاغ.
وبينت أنه تم القبض على مجموعة من الخاطفين وإحالتهم للتحقيق لمعرفة دوافع هذه الأعمال الدخيلة على المجتمع.
وأشارت لمشاركة قوات من اللواءين الثاني والثالث دعم وإسناد في تنفيذ المهمة إلى جانب قائد "مقاومة المحفد" الشيخ سعيد الحنشي. (النهاية)
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