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الشرطة اليمنية تحرر مواطنا روسيا بعد ساعات من اختطافه

12/18/2024 3:03:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 18 – 12 (كونا) -- أعلنت الشرطة اليمنية اليوم الأربعاء أنها حررت مواطنا روسيا بعد ساعات من اختطافه على يد عناصر خارجة عن القانون بمحافظة أبين بجنوب اليمن.
وأوضحت إدارة أمن أبين في بيان صحفي أن قوات الطوارئ التابعة لها طوقت مكان اختطاف المواطن الروسي في منطقة المعجلة بمديرية المحفد وجرى تحرير الرهينة بعد ساعات على تلقيها البلاغ.
وبينت أنه تم القبض على مجموعة من الخاطفين وإحالتهم للتحقيق لمعرفة دوافع هذه الأعمال الدخيلة على المجتمع.
وأشارت لمشاركة قوات من اللواءين الثاني والثالث دعم وإسناد في تنفيذ المهمة إلى جانب قائد "مقاومة المحفد" الشيخ سعيد الحنشي. (النهاية)

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