استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بجنوب نابلس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 18 - 12 (كونا) -- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني مساء اليوم الأربعاء متأثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي يوم امس في بلدة قصرة بجنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي أن الشاب صبحي حسن (47 عاما) استشهد متأثرا باصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الصدر.
وادخل حسن الى المستشفى بعد ان اصيب برصاص الاحتلال وهو على سطح منزله خلال مواجهات وقعت بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة. (النهاية)
ن ق
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