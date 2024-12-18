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استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بجنوب نابلس

12/18/2024 2:35:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 18 - 12 (كونا) -- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني مساء اليوم الأربعاء متأثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي يوم امس في بلدة قصرة بجنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي أن الشاب صبحي حسن (47 عاما) استشهد متأثرا باصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الصدر.
وادخل حسن الى المستشفى بعد ان اصيب برصاص الاحتلال وهو على سطح منزله خلال مواجهات وقعت بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة. (النهاية)

ن ق



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