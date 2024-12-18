عقوبات أمريكية جديدة على داعمين لبرامج الصواريخ والمسيرات الإيرانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 18 - 12 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء فرض عقوبات على فرد وكيانين مقرهما إيران تتهمهم بدعم انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن "برامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية تواصل زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتمكن روسيا من استمرار شن حربها ضد أوكرانيا".
وأضاف البيان ان "المستهدفين في العقوبات ساعدوا إيران في انتاج طائرات بدون طيار من طراز (شاهين 136) الهجومية أحادية الاتجاه التي زودتها إيران لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا بما في ذلك ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية الاوكرانية".
وأوضح ان العقوبات استهدفت نائب قائد القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد سيد حسين موسوي افتخاري بموجب الأمر التنفيذي 13382 لمشاركته في أنشطة "ساهمت بشكل ملموس في برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية".
وأعرب البيان عن قلق الولايات المتحدة المستمر ازاء انتشار الأسلحة الإيرانية في المنطقة والعالم مشيرا الى ان "العقوبات المفروضة اليوم هي جزء من الجهود الجارية لتعطيل الانتشار الإيراني الخطير للطائرات بدون طيار المسلحة والصواريخ الباليستية التي تستخدمها إيران في جهودها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط". (النهاية)
أ م م / ر س
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