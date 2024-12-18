Wednesday, 18 December 2024 10:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عقوبات أمريكية جديدة على داعمين لبرامج الصواريخ والمسيرات الإيرانية

12/18/2024 2:34:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 12 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء فرض عقوبات على فرد وكيانين مقرهما إيران تتهمهم بدعم انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن "برامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية تواصل زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتمكن روسيا من استمرار شن حربها ضد أوكرانيا".
وأضاف البيان ان "المستهدفين في العقوبات ساعدوا إيران في انتاج طائرات بدون طيار من طراز (شاهين 136) الهجومية أحادية الاتجاه التي زودتها إيران لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا بما في ذلك ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية الاوكرانية".
وأوضح ان العقوبات استهدفت نائب قائد القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد سيد حسين موسوي افتخاري بموجب الأمر التنفيذي 13382 لمشاركته في أنشطة "ساهمت بشكل ملموس في برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية".
وأعرب البيان عن قلق الولايات المتحدة المستمر ازاء انتشار الأسلحة الإيرانية في المنطقة والعالم مشيرا الى ان "العقوبات المفروضة اليوم هي جزء من الجهود الجارية لتعطيل الانتشار الإيراني الخطير للطائرات بدون طيار المسلحة والصواريخ الباليستية التي تستخدمها إيران في جهودها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط". (النهاية)

أ م م / ر س



MENAFN18122024000071011013ID1109008795

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث