Wednesday, 18 December 2024 10:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البعثة الدبلوماسية الصينية تدشن مقر سفارتها الجديد في دولة الكويت

12/18/2024 2:34:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 12 (كونا) -- دشنت البعثة الدبلوماسية لجمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت اليوم الأربعاء مقر سفارتها الجديد في منطقة مشرف بحضور وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا وكبار الشخصيات ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية لدى البلاد.
وقال سفير الصين لدى الكويت تشانغ جيانوي في مؤتمر صحفي قبل حفل الافتتاح إن هذه المناسبة تشكل صفحة جديدة في العلاقات الثنائية المتميزة بين الكويت والصين مؤكدا حرص الجانبين على دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب من التشارك والتعاون في شتى المجالات.
وأضاف السفير جيانوي أن العلاقات المشتركة بين الجانبين تشهد مزيدا من الثقة والتقارب لافتا إلى الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة ولعل أهمها الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الصين في شهر سبتمبر 2023 والتي أثمرت توقيع العديد من الاتفاقيات التي من شأنها رفع وتيرة التعاون المتبادل بين البلدين.
وأفاد بأنه وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 13ر13 مليار دولار أمريكي مؤكدا حرص الصين على الحفاظ على هذه الوتيرة من التعاون مبينا أن "السلعة الأولى التي تصدرها الصين إلى الكويت هي السيارات والتي بلغت نسبة زيادتها سنويا 21 في المئة فيما يعتبر الغاز والنفط السلعتين الأساسيتين اللتين تستوردهما الصين من الكويت لتحتل بذلك المركز التاسع المصدر للنفط الخام إلى الصين".
وحول الاستثمار الصيني في دولة الكويت أفاد السفير جيانوي بأنه وصل إلى 720 مليون دولار أمريكي لتعتبر من أكبر المستثمرين على أرض الكويت مشيرا في الوقت نفسه إلى زيادة وتيرة التعاون الهندسي إذ "وقعت شركات صينية صفقات لتشييد مشاريع كبرى في مجالات النفط والغاز والبنى التحتية بالإضافة إلى مشاريع إسكانية".
ولفت إلى التعاون الثقافي والحضاري والشعبي بين البلدين عن طريق الفعاليات المتبادلة لاسيما الصينية في الكويت منها أنشطة تعليم اللغة الصينية التي استضافها المركز الثقافي الصيني والأنشطة الموسيقية الصينية التقليدية وندوات حول العلاقات المتبادلة وهدفها جميعا تقريب وزيادة التفاهم بين الشعبين.
وشدد السفير جيانوي على مواصلة بلاده "توسيع انفتاحها على العالم" مشيرا إلى مؤتمرات وفعاليات دولية عدة سعت الصين من خلالها إلى "التمسك بتعددية الأطراف الحقيقة وقدمت مساهمتها في تعزيز السلام والتنمية للعالم".
وأكد في نهاية المؤتمر انه بحلول عام 2025 "نتطلع إلى العمل مع الجانب الكويتي سويا على تسريع تنفيذ التوافقات المهمة بين قيادتي البلدين وتعميق المواءمة بين (مبادرة الحزام والطريق) و(رؤية الكويت 2035) وتعزيز التبادل والتعاون في كافة المجالات وإثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجيةالصينية الكويتية وزيادة الرفاهية المشتركة للشعبين". (النهاية)

ي ت


MENAFN18122024000071011013ID1109008794

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث