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الروائي الكويتي طلال الرميضي يسلط الضوء على تاريخ الكويت في ملتقى الشارقة للتراث

12/18/2024 2:34:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن الشارقة - 18 - 12 (كونا) -- شارك الروائي الكويتي طلال الرميضي اليوم الأربعاء في فعاليات مؤتمر الشارقة الأول للتراث الذي أقيم تحت شعار (مدائن التراث في العالم العربي) حيث قدم ورقة علمية بعنوان (الهوية التاريخية لمدينة الكويت القديمة).
وقال الرميضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه استعرض في محاضرته ملامح الهوية الثقافية والتاريخية لمدينة الكويت مشيرا إلى كيفية تشكل هذه الهوية عبر العصور وتأثرها بالأحداث التاريخية المختلفة.
وأضاف أن الهوية الكويتية ليست مجرد موروث تاريخي بل هي امتداد للحاضر والمستقبل كما شارك الحضور في نقاشات حيوية حول سبل تعزيز هذه الهوية في ظل التحديات المعاصرة.
وبين الرميضي أن مدينة الكويت تعد من المدن العربية التي لها جذور تاريخية في منطقة الخليج العربي ولها حضور بارز في العديد من المخطوطات العربية والأجنبية والوثائق المحلية التي وثقت الجوانب العمرانية والسكانية الجميلة التي عكست حياة الأجداد الذين سكنوا المدينة وعمروها عبر القرون الماضية.
وأوضح أن مدينة الكويت كانت تتميز منذ القدم بعلاقة وثيقة مع الصحراء ومع سكانها من أبناء القبائل العربية إذ مارس أبناؤها التجارة معهم أو ما يعرف ب (المسابلة) ويوجد سوق معروف في الكويت يسمى (المناخ) وهو موقع نزول الإبل.
وعلى هامش المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم الاربعاء واستمر على مدى يومين بمشاركة 50 خبيرا وباحثا من 19 دولة عربية تم تكريم الباحث طلال الرميضي من قبل رئيس معهد الشارقة الدكتور عبدالعزيز المسلم تقديرا لإسهامته القيمة في رفد المكتبة العربية بإصداراته المتميزة في مجال التراث. (النهاية) س خ م / ح م ف

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