الروائي الكويتي طلال الرميضي يسلط الضوء على تاريخ الكويت في ملتقى الشارقة للتراث

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سالم المذن الشارقة - 18 - 12 (كونا) -- شارك الروائي الكويتي طلال الرميضي اليوم الأربعاء في فعاليات مؤتمر الشارقة الأول للتراث الذي أقيم تحت شعار (مدائن التراث في العالم العربي) حيث قدم ورقة علمية بعنوان (الهوية التاريخية لمدينة الكويت القديمة).
وقال الرميضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه استعرض في محاضرته ملامح الهوية الثقافية والتاريخية لمدينة الكويت مشيرا إلى كيفية تشكل هذه الهوية عبر العصور وتأثرها بالأحداث التاريخية المختلفة.
وأضاف أن الهوية الكويتية ليست مجرد موروث تاريخي بل هي امتداد للحاضر والمستقبل كما شارك الحضور في نقاشات حيوية حول سبل تعزيز هذه الهوية في ظل التحديات المعاصرة.
وبين الرميضي أن مدينة الكويت تعد من المدن العربية التي لها جذور تاريخية في منطقة الخليج العربي ولها حضور بارز في العديد من المخطوطات العربية والأجنبية والوثائق المحلية التي وثقت الجوانب العمرانية والسكانية الجميلة التي عكست حياة الأجداد الذين سكنوا المدينة وعمروها عبر القرون الماضية.
وأوضح أن مدينة الكويت كانت تتميز منذ القدم بعلاقة وثيقة مع الصحراء ومع سكانها من أبناء القبائل العربية إذ مارس أبناؤها التجارة معهم أو ما يعرف ب (المسابلة) ويوجد سوق معروف في الكويت يسمى (المناخ) وهو موقع نزول الإبل.
وعلى هامش المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم الاربعاء واستمر على مدى يومين بمشاركة 50 خبيرا وباحثا من 19 دولة عربية تم تكريم الباحث طلال الرميضي من قبل رئيس معهد الشارقة الدكتور عبدالعزيز المسلم تقديرا لإسهامته القيمة في رفد المكتبة العربية بإصداراته المتميزة في مجال التراث. (النهاية) س خ م / ح م ف
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