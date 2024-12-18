ورشة في العقبة حول أثر الإحصاءات السياحية على الخطط الاستراتيجية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نظّمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، ورشة عمل توعوية بعنوان " أثر الإحصاءات السياحية
على الخطط الاستراتيجية"، بمشاركة عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص والجهات الأمنية ذات العلاقة في القطاع السياحي.
وقال نائب رئيس السلطة مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة حمزة الحاج حسن، إن هذه الورشة تهدف إلى إبراز الدور المحوري للبيانات السياحية في صياغة خطط استراتيجية فعالة، تسهم في زيادة أعداد الزوار، ورفع نسب الإشغال الفندقي، وتحسين معدل إقامة السياح، إضافة إلى تحديد الأسواق السياحية المستهدفة لتعزيز التنافسية السياحية للعقبة محليًا وإقليميًا.
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