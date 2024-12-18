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ورشة في العقبة حول أثر الإحصاءات السياحية على الخطط الاستراتيجية

12/18/2024 10:09:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظّمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، ورشة عمل توعوية بعنوان " أثر الإحصاءات السياحية على الخطط الاستراتيجية"، بمشاركة عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص والجهات الأمنية ذات العلاقة في القطاع السياحي.


وقال نائب رئيس السلطة مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة حمزة الحاج حسن، إن هذه الورشة تهدف إلى إبراز الدور المحوري للبيانات السياحية في صياغة خطط استراتيجية فعالة، تسهم في زيادة أعداد الزوار، ورفع نسب الإشغال الفندقي، وتحسين معدل إقامة السياح، إضافة إلى تحديد الأسواق السياحية المستهدفة لتعزيز التنافسية السياحية للعقبة محليًا وإقليميًا.

MENAFN18122024000208011052ID1109007821

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