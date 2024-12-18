الرفاعي: الانتخابات النيابية غيرت المفاهيم التقليدية عن الأحزاب

خبرني – قال رئيس اللجنة الملكية للتحديث السياسي سمير زيد الرفاعي، إن من أبرز إيجابيات المرحلة بعد إجراء الانتخابات النيابية تغيير النظرة التقليدية للأحزاب والانتساب إليها.

وأكد الرفاعي خلال مشاركته بالملتقى الإعلامي اليوم الاثنين، الذي يعقده معهد الإعلام الأردني شهريًا بعنوان:“تحديث المنظومة: بانورما لعام 2024′′، وأدارته عضو مجلس إدارة المعهد دانة الصُّياغ، ضرورة وجود داخل الأحزاب لفرز قياداتها لترسيخ ثقة منتسبيها، مشيرا الى أهمية الابتعاد عن عقلية“نحن نعرف أكثر من الشباب أو المرأة”.

وبين الحاجة إلى فهرس أردني؛ للدلالة على الأحزاب الموجودة في الأردن واتجاهاتها وفكرها، موضحا ضرورة أن يكون للحزب برنامج مبني على أساس الواقع وليس الخيال.

بدورها، أشارت الرئيسة التنفيذية لمعهد الإعلام الأردني هانية برقاوي إلى أنّ الملتقى الإعلامي كان مجرد فكرة وصلت إلى واقع يضم شخصيات مهمة وملهمة، تثري الحوار والمعرفة، وتنقل التجربة والخبرات بين الأجيال.

يشار إلى أن معهد الإعلام الأردني يعقد جلسة حوارية كل شهر، تتناول موضوعا جديدا يهم الجمهور، ضمن إطار عمل المعهد في نشر الوعي في مختلف القضايا والمجالات، لتعزيز الحوار والتواصل بين مختلف أطراف المجتمع.