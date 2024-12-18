متسو : نية لعودة الطيران الاردني إلى سورية قريبا

MENAFN - Khaberni) خبرني -أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو أن هناك نيه لعودة حركة الطيران إلى سورية قريبا ولكن الموضوع مرتبط بالتطورات وجاهزية المطار لاستقبال الطيران.

وبين مستو

أن عودة حركة الطيران إلى دمشق مرتبط أيضا بسلامة الأجواء السورية، وأن عودة حركة الطيران إلى سوريا أمر سيأتي بعد التأكد من جميع الأمور الفنية واللوجستية.

وأشار مستو إلى أن هذه المتطلبات المعيارية تطبق على كافة المطارات والأجواء التي تشغل إليها رحلات دولية.