محطة جديدة لإصدار البطاقة الذكية في الرصيفة

MENAFN - Khaberni) خبرني – أعلن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب، عن إضافة محطة جديدة لإصدار البطاقة الذكية في مكتب أحوال وجوازات الرصيفة، للتسهيل على المواطنين.

وقال الطيب خلال تفقده اليوم الأربعاء، مكتب أحوال الرصيفة إن المحطة الجديدة سترفد بطاقم فني وإداري، وتطوير الإجراءات الخاصة لاختصار الوقت والجهد على المواطنين.

وأكد ضرورة إعطاء الأولوية لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة في الخدمة والتسهيل عليهم في إنجاز معاملاتهم، داعيا المواطنين إلى تفعيل تطبيق“سند” على هواتفهم لتسهيل إنجاز معاملاتهم.

وبين أن مكتب أحوال وجوازات الرصيفة يخدم أكثر من نصف مليون مواطن، إذ أنجز منذ بداية العام الحالي أكثر من 80 ألف معاملة، منها إصدار 11 ألف جواز سفر، و16 ألف بطاقة ذكية، و10 آلاف دفتر عائلة، و27 ألف شهادة لواقعات حيوية، إضافة الى المعاملات الأخرى.