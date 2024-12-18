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جيني ترسم البسمة على وجوه الأطفال في رعاية قرى الأطفال SOS الأردنية في موسم الأعياد

12/18/2024 9:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قامت شركة جيني وبالتعاون مع شركة 165 للترفيه بمبادرة لرسم البسمة على وجوه الأطفال في رعاية قرى الأطفال SOS الأردنية بمناسبة موسم أعياد نهاية العام في Amman Christmas Market، والتي تهدف إلى نشر الفرح وإدخال السعادة لقلوب الأطفال.


بدأت الفعالية بوصول الأطفال إلى المكان حيث كانت الأجواء الاحتفالية بانتظارهم، فاستمتعوا أولًا بزيارة مملكة جيني الثلجية، ومتابعة العرض الرائع لملوك الثلج والمشي على الأعواد الخشبية، ثم لقاء سانتا جيني للتعرف والتقاط الصور التذكارية.


وقد اضاف موظفو جيني لمسة من التميّز بحضورهم، حيث تولّى كلٌ منهم مرافقة مجموعة من الأطفال، ليستمتعوا معًا بالتزلج على الجليد، واللعب، وحضور مسرحية "آدم ومشمش"، وتشارك وجبة الغداء، والاستماع إلى الموسيقى التي أضفت أجواء المرح والسعادة على الفعالية.


تأتي هذه المبادرة في إطار مسؤولية جيني الاجتماعية وتأكيدًا على التزامها المستمر بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وإثراء تجربة الأطفال بأجواء مليئة بالدفء والسعادة، لتترك أثراً إيجابياً وذكريات جميلة تدوم طويلاً.


وقد أعرب الرئيس التنفيذي لجيني حماد احتشام بدوره عن سعادته بهذه المبادرة وفخره بالأثر الإيجابي الذي تتركه جيني على المجتمع: "نؤمن في جيني بقوة التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تتركه هذه المبادرات على حياة الأطفال والمجتمع، فهذه الفرصة لا تقتصر فقط على إسعاد الأطفال، بل هي خطوة تؤكد على التزامنا بمسؤوليتنا الاجتماعية وحرصنا على خلق بيئة مليئة بالحب والدفء في موسم أعياد نهاية العام. نحن في جيني فخورون بمشاركة هذه اللحظات الجميلة مع الأطفال ونأمل أن تكون مبادرتنا مصدرًا للسعادة والذكريات الجميلة التي ستبقى معهم في المستقبل"


وأضافت السيدة رنا الزعبي، المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية قائلة: "نحن فخورون بهذا التعاون الذي يعكس روح العطاء والإيجابية لدى شركة جيني، والجهود التي يبذلونها لإسعاد الأطفال ورسم الابتسامة على وجوههم. مثل هذه المبادرات تُظهر عمق التأثير الذي يمكن أن تحققه الشراكات الهادفة في حياة الأطفال، وكم هي قادرة على إدخال الفرح إلى قلوبهم"


عن جيني


جيني هي شركة رائدة في مجال نقل الركّاب، تُعرف بالتزامها بالأسعار التوفيرية والثقة والابتكار، مهمّتها إحداث ثورة في قطاع النقل من خلال تقديم خدمة استثنائية للمستخدمين وخلق فرص مربحة للسائقين.

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