دراسة لإبسون توضح أثر الطابعات البطيئة وكثيرة الأعطال على قطاع الرعاية الصحية في السعودية

(MENAFN
- Asdaf News)
أظهر بحث جديد لشركة إبسون شمل منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن الطابعات البطيئة أو التي لا تعمل على نحو جيد[i] تتسبب بضياع في الإنتاجية في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية.
وعلى الرغم من أن العديد من مزودي الرعاية الصحية قد لا يلقون بالاً لدور الطابعات المكتبية لديهم في سياق التحديات الأكبر التي تواجه القطاع، إلا أن البحث أظهر وجود صلة وثيقة بين ضعف التكنولوجيا وانخفاض الإنتاجية.
وشمل استطلاع إبسون 3,400 عاملاً في المجال الطبي في مراكز التواصل المباشر مع المرضى مثل الأطباء وأفراد طواقم التمريض في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، من ضمنهم 900 من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و100 من السعودية.
وأفاد جميع أفراد طواقم عمل الرعاية الصحية في السعودية تقريباً (97%) بوجود ضياع أسبوعي في الوقت بسبب الطابعات البطيئة أو المعطلة. وأوضح 78% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يخسرون أكثر من 30 دقيقة من وقتهم أسبوعياً، في حين يخسر 18% ما يصل إلى ساعة كاملة من وقتهم، و15% يخسرون ما يصل إلى ساعتين، و13% يخسرون ما بين 3-4 ساعات، في حين كانت هناك مجموعة أقلية ملحوظة (3%) يخسرون أكثر من 4 ساعات أسبوعياً.
من جانبها أشارت شريحة ضخمة بلغت 98% إلى أن هذا الأمر له آثار سلبية، وأشار 52% منهم إلى أن ذلك يتسبب بتأخيرات أو صعوبات في مشاركة المعلومات، وأشار 47% منهم إلى مشكلة في تحديث سجلات المرضى، و 40% إلى أثر ذلك على حجز المواعيد، وقال أكثر من الثلث (35%) أن هذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع شكاوى المرضى، و36% قالوا بأنه يؤدي إلى تأخير أو صعوبة إتمام إجراءات خروج المرضى من المستشفيات.
ونتيجة لذلك، أفاد 92% من العاملين في قطاع الرعاية الصحية بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان عدم تسبب ضعف التكنولوجيا في إضاعة المزيد من الوقت. من جانبهم أكد 90% من الذين شملهم الاستطلاع أنه على الرغم من الوقت الضائع بسبب الطابعات البطيئة أو المعطلة في أماكن العمل إلا أنه لا يتم اتخاذ إجراءات في هذا السياق.
ولذلك، فلم يكن من المفاجئ أن يعتقد 97% من الذين شملهم الاستطلاع بضرورة قيام إدارات أو مدراء تكنولوجيا المعلومات بتوفير طابعات تتسم بسرعة الطباعة وتحتاج إلى أعمال صيانة أقل، وذلك من أجل التقليل من الصعوبات الناجمة عن أوقات تعطل الطابعات.
ومن خلال القيام بذلك فإنه يتم تسليط الضوء على المخاوف البيئية كذلك، إذ أعرب 84% من الذين شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن الأثر البيئي للطابعات غير المستدامة هو مصدر قلق رئيسي بالنسبة لهم شخصياً، في حين أشار 82% إلى أن هذا الأمر هو مصدر قلق كبير لمؤسساتهم، واعتبر 79% منهم بأن هذا الأمر يعتبر مصدر قلق رئيسي لمرضاهم.
MENAFN18122024007116015312ID1109007281
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.