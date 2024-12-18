دراسة لإبسون توضح أثر الطابعات البطيئة وكثيرة الأعطال على قطاع الرعاية الصحية في السعودية

MENAFN - Asdaf News) أظهر بحث جديد لشركة إبسون شمل منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن الطابعات البطيئة أو التي لا تعمل على نحو جيد[i] تتسبب بضياع في الإنتاجية في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية.

وعلى الرغم من أن العديد من مزودي الرعاية الصحية قد لا يلقون بالاً لدور الطابعات المكتبية لديهم في سياق التحديات الأكبر التي تواجه القطاع، إلا أن البحث أظهر وجود صلة وثيقة بين ضعف التكنولوجيا وانخفاض الإنتاجية.

وشمل استطلاع إبسون 3,400 عاملاً في المجال الطبي في مراكز التواصل المباشر مع المرضى مثل الأطباء وأفراد طواقم التمريض في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، من ضمنهم 900 من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و100 من السعودية.

وأفاد جميع أفراد طواقم عمل الرعاية الصحية في السعودية تقريباً (97%) بوجود ضياع أسبوعي في الوقت بسبب الطابعات البطيئة أو المعطلة. وأوضح 78% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يخسرون أكثر من 30 دقيقة من وقتهم أسبوعياً، في حين يخسر 18% ما يصل إلى ساعة كاملة من وقتهم، و15% يخسرون ما يصل إلى ساعتين، و13% يخسرون ما بين 3-4 ساعات، في حين كانت هناك مجموعة أقلية ملحوظة (3%) يخسرون أكثر من 4 ساعات أسبوعياً.

من جانبها أشارت شريحة ضخمة بلغت 98% إلى أن هذا الأمر له آثار سلبية، وأشار 52% منهم إلى أن ذلك يتسبب بتأخيرات أو صعوبات في مشاركة المعلومات، وأشار 47% منهم إلى مشكلة في تحديث سجلات المرضى، و 40% إلى أثر ذلك على حجز المواعيد، وقال أكثر من الثلث (35%) أن هذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع شكاوى المرضى، و36% قالوا بأنه يؤدي إلى تأخير أو صعوبة إتمام إجراءات خروج المرضى من المستشفيات.

ونتيجة لذلك، أفاد 92% من العاملين في قطاع الرعاية الصحية بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان عدم تسبب ضعف التكنولوجيا في إضاعة المزيد من الوقت. من جانبهم أكد 90% من الذين شملهم الاستطلاع أنه على الرغم من الوقت الضائع بسبب الطابعات البطيئة أو المعطلة في أماكن العمل إلا أنه لا يتم اتخاذ إجراءات في هذا السياق.

ولذلك، فلم يكن من المفاجئ أن يعتقد 97% من الذين شملهم الاستطلاع بضرورة قيام إدارات أو مدراء تكنولوجيا المعلومات بتوفير طابعات تتسم بسرعة الطباعة وتحتاج إلى أعمال صيانة أقل، وذلك من أجل التقليل من الصعوبات الناجمة عن أوقات تعطل الطابعات.

ومن خلال القيام بذلك فإنه يتم تسليط الضوء على المخاوف البيئية كذلك، إذ أعرب 84% من الذين شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن الأثر البيئي للطابعات غير المستدامة هو مصدر قلق رئيسي بالنسبة لهم شخصياً، في حين أشار 82% إلى أن هذا الأمر هو مصدر قلق كبير لمؤسساتهم، واعتبر 79% منهم بأن هذا الأمر يعتبر مصدر قلق رئيسي لمرضاهم.