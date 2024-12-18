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مجموعة عرموش للاستثمارات السياحية ماكدونالدز الأردن تطلق حملة الشتاء من ماكدونالدز

12/18/2024 8:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواصل مجموعة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - التزامها بتطبيق مسؤوليتها المجتمعية عبر إطلاق حملتها الشتوية السنوية، والتي تحمل هذا العام عنوان "حملة الشتاء من ماكدونالدز"، وتهدف إلى تقديم الدعم وتوفير الدفء للأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء المملكة خلال فصل الشتاء.


وضمن جهودها خلال حملة الشتاء الحالية، قام فريق عمل مجموعة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - بتوزيع أكثر من 1000 صوبة، و1000 غطاء "بطانية"، بالإضافة إلى1000 كوبون كاز، ووصلت الحملة إلى مناطق مختلفة شملت عجلون، والأغوار، وجرش، وعمان، والعقبة.


وانطلاقاً من إيمانها بأن العمل الجماعي هو أساس العطاء الحقيقي، تتقدم مجموعة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – بالشكر الجزيل من المتطوعين الذين شاركوا بالحملة وساهموا في نشر الدفء ومساعدة الأسر الأقل حظاً، وكانوا جزءاً من رسالتها الهادفة إلى تعزيز قيم العطاء والتضامن وتجسيد الالتزام الإنساني والوطني لمساعدة الفئات الأقل حظاً ضمن مجتمعنا الأردني.

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