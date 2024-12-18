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الاحتلال يستولي على دراجات نارية في بلدة بلعين غرب رام الله

12/18/2024 8:10:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على عدد من الدراجات النارية في بلدة بلعين غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استولى على الدراجات النارية بعد اقتحامه لمحل تجاري في البلدة.

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