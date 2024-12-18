الاحتلال يستولي على دراجات نارية في بلدة بلعين غرب رام الله
التاريخ
12/18/2024 8:10:05 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على عدد من الدراجات النارية في بلدة بلعين غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استولى على الدراجات النارية بعد اقتحامه لمحل تجاري في البلدة.
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