المجلس الوطني: المشاهد المروعة القادمة من شمال القطاع تُظهر حجم وحشية الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن ما يجري في شمال قطاع غزة من المشاهد الرهيبة والمروعة والكلاب الضالة التي تنهش جثث الشهداء، يُعتبر إهانة متعمدة للكرامة، ويُظهر حجم الوحشية والإجرام اللاإنساني الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المجلس في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هذه المشاهد تفضح الطبيعة الإجرامية واللاأخلاقية لهذه الحكومة العنصرية، مشيرا إلى أن استمرار هذه المجازر يمثل تاريخا أسود في ضمير الإنسانية والمجتمع الدولي وتاريخهما.

ودعا، إلى تحريك قوافل إغاثة وإنقاذ دولية للدخول إلى المناطق المنكوبة في قطاع غزة وفرض حماية فورية للمدنيين، مؤكدا أن هذه الجرائم المستمرة تشكل إدانة صارخة لكل من يتبنى رواية الاحتلال ويدافع عنه ويُبرّئه من ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.