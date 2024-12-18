المجلس الوطني: المشاهد المروعة القادمة من شمال القطاع تُظهر حجم وحشية الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن ما يجري في شمال قطاع غزة من المشاهد الرهيبة والمروعة والكلاب الضالة التي تنهش جثث الشهداء، يُعتبر إهانة متعمدة للكرامة، ويُظهر حجم الوحشية والإجرام اللاإنساني الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المجلس في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هذه المشاهد تفضح الطبيعة الإجرامية واللاأخلاقية لهذه الحكومة العنصرية، مشيرا إلى أن استمرار هذه المجازر يمثل تاريخا أسود في ضمير الإنسانية والمجتمع الدولي وتاريخهما.
ودعا، إلى تحريك قوافل إغاثة وإنقاذ دولية للدخول إلى المناطق المنكوبة في قطاع غزة وفرض حماية فورية للمدنيين، مؤكدا أن هذه الجرائم المستمرة تشكل إدانة صارخة لكل من يتبنى رواية الاحتلال ويدافع عنه ويُبرّئه من ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.
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