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مستعمرون يحرثون أراضي زراعية في الأغوار الشمالية

12/18/2024 8:10:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار / PNN - شرع مستعمرون، اليوم الأربعاء، بحراثة أراضٍ زراعية لمواطنين في
الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية من المنطقة، بأن المستعمرين أحضروا جرارا زراعياً، وشرعوا بحراثة أراضٍ زراعية لمواطنين في نبع غزال بالفارسية، وسط محاولات الأهالي منعهم من ذلك.

وكان المستعمرون قد حاولوا خلال الأشهر الماضية الاستيلاء على هذه الأراضي، لكن دفاع المواطنين عنها، حال دون ذلك.

ويعمد المستعمرون سنوياً إلى حراثة أراضي المواطنين في مناطق مختلفة في الأغوار الفلسطينية، وسط حماية من جيش الاحتلال، ما يعني فقدان هؤلاء المواطنين لأراضيهم، وأحد أهم مصادر الدخل، فضلا عن العلف والقش اللذين تنتجهما لإطعام مواشيهم.

MENAFN18122024000205011050ID1109007179

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