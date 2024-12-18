الاحتلال يعتقل سيدة من بيت حنينا في القدس
التاريخ
12/18/2024 8:10:04 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سيدة من بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مديرة جمعية الدراسات العربية سناء حسنة، بعد أن داهمت مقر الجمعية في البلدة.
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